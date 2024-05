SESTŘIH: Česká senzace! Chytil po půlroce u výhry, sklízel chválu: Úžasné

V zámoří se o tom nenápadně šuškalo, většina pozorovatelů ovšem zkazky o Chytilovi považovala za žvásty a shazovala je ze stolu. Proč by Blueshirts kvůli opětovnému zařazení Čecha do sestavy rozbořili fungující organismus, který šlape a vyhrává? Inu, stalo se. Muž, jenž byl od startu listopadu považovaný za návratu neschopného, prožil svůj comeback.

„Je neskutečné, co tým ukazoval celou sezonu. Zároveň ale vím, že se mnou může být ještě lepší,“ pravil sebevědomě čtyřiadvacetiletý rodák z Kroměříže poté, co znovu okusil vítězný pocit. „Miluji to tady! Hráče, všechny ostatní v organizaci.“

Rozkoukání usměvavého útočníka bylo hodně pozvolné. Začal v poslední čtvrté formaci, dostal prostor na 12 minut. Ale hrál, což je zásadní. Paradoxně naskočil proti Hurricanes, kteří ho ze zápasového kolotoče před půl rokem vyřadili.

Navzdory pokornější úloze se někdejší 21. hráč draftu mohl stát okamžitě hrdinou. Za stavu 2:1 se prosmýkl před brankáře Caroliny Pjotra Kočetkova, šikovným manévrem ho dostal do nevýhodné polohy. Rus s vypětím všech sil dokázal zasáhnout, odvrátil hrozící katastrofu mužstva z města Raleigh.

„Jak zápas probíhal, Filip byl lepší a lepší. Vůbec byste si nevšimli, že byl mimo tak dlouho,“ žasl trenér Peter Laviolette. „Je skvělé, že ho máme znovu k dispozici. Rozhodně prokázal pozitivní dopad na tým, je to úžasné,“ přidal chválu Chris Kreider, důležitý lídr mužstva.

Během rekonvalescence Chytil zavítal i zpět do Česka, což mu hodně prospělo. Zápolení národního týmu na domácím mistrovství světa sice bude muset sledovat jen na dálku, to mu ovšem vůbec nepřekáží. Hlad po tom být znovu na ledě u něj jasně převažuje.

„Skvělé, úžasné… Nikdy jsem se necítil tak dobře, když do mě soupeř vrazil. Dokonce jsem dostal hokejkou do obličeje a říkal jsem si – jasně, ještě mi přidej!“ chechtal se zlínský odchovanec před reportéry. „Domů jsem během pauzy odcestoval s přítelkyní, dodalo mi to hodně energie. Dobře strávený čas, i když by člověk samozřejmě chtěl být v zámoří. Dělal jsem, co jsem mohl.“

Odměnou je Chytilovi přímý boj o pohár. Za velmi nadějného stavu 3:0, o kterém v prodloužení tečí rozhodl Artěmij Panarin, má obrovskou šanci zahrát si ve finále Východní konference. Obrat Hurricanes je z historického pohledu skoro nemožný, povedl se v méně než 2 % případů.

Reprezentaci by tak mohl být k dispozici aspoň Chytilův soupeř Martin Nečas, jehož jméno se dosud v souvislosti s českým celkem tolik neskloňovalo. Volná místa na soupisce ještě jsou, trenéři do ní nezapsali útočníky Michala Kovařčíka a Radana Lence, z mužstva už na úkor Davida Kämpfa z Toronta vyřadili sparťana Pavla Kousala.

Dallas srovnal sérii

Dallas v úvodním utkání promarnil vedení 3:0 a prohrál 3:4 v prodloužení. Nejlepší tým Západní konference znovu dobře začal a po dvou třetinách vedl 4:0. Dvakrát se v přesilových hrách prosadil Miro Heiskanen, v oslabení udeřil Tyler Seguin a zbývající gól dal Roope Hintz.

Colorado ale zápas zdramatizovalo. V rozmezi 45. až 57. minutě se postupně trefili Joel Kiviranta, Brandon Duhaime a Valerij Ničuškin. Domácí uklidnil až Esa Lindell gólem na 5:3 při risku Avalanche bez brankáře.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:14. Guentzel, 58:24. Svečnikov Hosté: 28:30. Kreider, 46:25. Lafrenière, 61:42. Panarin Sestavy Domácí: Kočetkov (Andersen) – Burns, Slavin (A), DeAngelo, Skjei, Chatfield, Orlov – Svečnikov, S. Aho II (A), Guentzel – Nečas, Drury, Martinook – Jarvis, J. Staal (C), Teräväinen – Noesen, Je. Kuzněcov, Kotkaniemi. Hosté: Šesťorkin (Quick) – Fox (A), R. Lindgren, Schneider, K. Miller, Trouba (C), E. Gustafsson – Roslovic, Zibanejad, Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Kakko, Wennberg, Chytil – Vesey, Goodrow, Cuylle. Rozhodčí Rooney, Skilliter – Tobias, MacPherson Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 959 diváků