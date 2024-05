Pastrňák a Zacha jsou volní pro MS! Boston padl v závěru, dál jde i Dallas

Hokejisty New York Rangers doplnili v semifinále NHL další dva týmy. Florida zvítězila v Bostonu 2:1 a sérii ovládla 4:2. Domácím nestačil gól Pavla Zachy, který by s Davidem Pastrňákem mohl posílit českou reprezentaci na domácím mistrovství světa. Napodobili by tím útočníka Caroliny Martina Nečase, jenž s týmem vypadl o den dříve z play off a dnes by měl dorazit do Prahy. Dallas s Radkem Faksou v sestavě vyhrál v Coloradu 2:1 ve druhém prodloužení a sérii uzavřel také v poměru 4:2.