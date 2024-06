Skepse, nevěřili mu: Toužím po bučení! Hrdinu Oilers zvedl až muž v pozadí

Narodil se v Edmontonu, ve městě vyrostl hokejově i lidsky. A bylo mu sedm let, když tamní Oilers postoupili do finále Stanley Cupu 2006. Z tehdejšího tažení si brankář Stuart Skinner nejspíš moc nepamatuje, a tak si letos musel uspořádat své vlastní. Kanadský klub přiblížil na dosah slavné trofeje, navíc v play off, kdy krátce ztratil pozici jedničky a dočkal se nedůvěry fanoušků i expertů. Otočil list. „Tohle od něj potřebujeme,“ cení si tahoun Connor McDavid.