Kam se zlatým Nečasem: v Carolině ho dusili. Jinde je zájem. Ve hře i Boston

Video se připravuje ... Řídil stíhací jízdu v závěru partie s Kanadou, jako první hráč po 30 letech si v semifinále mistrovství světa připsal čtyři body. Bodoval ve finále se Švýcary. Martin Nečas převedl, jak skvělý je hokejista. V Carolině však s 25letým útočníkem zacházeli jak s nechtěným synem. Netajil se, že by rád získal významnější roli. Smlouvy končí několika oporám. Očekává se, že Nečasův plat tři miliony dolarů (68 milionů korun) ročně se zdvojnásobí, ale v klubu nemusí zbýt dost peněz. Jako chráněný volný agent však bude zajímavý pro jiné kluby. Patří k hlavním kandidátům na trejd. V článku iSport.cz se podívejte, kdo by po něm mohl sáhnout.

Vancouver Zájem o Martina Nečase měli Canucks už během sezony, kdy oslovili Hurricanes. Před uzávěrkou přestupů se dokonce spekulovalo o výměně za Eliase Petterssona, jehož zastupuje stejná agentura a který s Čechem sdílel hokejový pokoj během draftu 2017 v Chicagu. Vancouver se záhy se švédským útočníkem dohodl na prodloužení smlouvy. Ale na mistra světa z Prahy by se klub mohl v létě znovu zaměřit. Obětovat by Canucks museli někoho z důležitých hráčů. Na trhu by se mohli objevit Elias Lindholm, Dakota Joshua, Teddy Blueger a Sam Lafferty. Tým ve své uplynulé sezoně udělal velký pokrok a pro námluvy mají skvělou výchozí pozici. Nečas by výtečně zapadl do lajny vedle Petterssona. Nicméně zároveň hrozí, že by protistrana mohla chtít Filipa Hronka , jenž se stal rovněž chráněným volným hráčem.

Columbus V Carolině Martina Nečase dusili, ale pořád patřil mezi šestku TOP útočníků. Vzhledem k tomu se očekává obrovský zájem. Padala jména klubů jako Calgary, Philadelphia, San Jose a Utahu. Jako chráněný volný hráč nemůže odejít zadarmo. „Prsty na nohou a na rukou by mi nestačily, kdybych měl spočítat, kolik hráčů nakráčelo do mé kanceláře s přáním být vyměněno. Vždycky záleží na hodnotě, kterou můžete za dotyčného dostat,“ připomněl těsně generální manažer Hurricanes Don Waddell, než odešel a stal se novým GM Columbusu. Některé zdroje zmiňují právě Blue Jackets. Patrick Laine prošel asistenčním programem, největší hvězdou v útoku je Johnny Gaudreau. Columbus má několik nadějných útočníků, jako jsou centr Adam Fantilli, Kent Johnson nebo Jegor Činakov. A Nečas by mohl urychlit nástup nově se formujícího týmu Columbusu, dostat prostor v prvním útoku i na přesilovce. Boss Waddell zná jeho cenu z pozice prodejce. Ale záleží, kolik by byl ochoten zaplatit coby nakupující.

Montreal Canadiens procházejí přestavbou a očekává se, že letos v létě budou na trhu hodně agresivní. Jejich cílem je stát se ve Východní konferenci větší hrozbou a za tím účelem se budou snažit získat hráče, kteří by týmu mohli pomoct v dlouhodobém horizontu. Nečas patří mezi hokejisty, kteří by to mohli dokázat. Podle insidera Pierra LeBruna o něj Habs skutečně projevili zájem. Mají dobré perspektivní hráče zejména v obraně a mohli by zaujmout Carolinu coby možného partnera na výměnu. Nečas by znamenal obrovskou vzpruhu pro první útok vedle Colea Caufielda a Nickem Suzukim. Pokud by však v Montrealu chtěli své talenty trochu víc rozvrstvit, mohl by se stát rovněž skvělým parťákem pro dalšího mladého útočníka a druhého centra Alexe Newhooka.

Nashville Jestli měli Carolina Hurricanes někde problém, bylo to v brankovišti. Během sezony protočili čtyři gólmany a play off potíže víceméně potvrdilo. Lovili ještě před uzávěrkou přestupů. Mluvilo se o výměně a ve zvěstech, že budou handlovat s Nashvillem za Juuseho Sarose, se objevovalo i jméno Martina Nečase. Nic z toho nebylo, nicméně ohýnek opět zaplápolal. Saros patřil ke špičce NHL. Kontrakt za 5 milionů dolarů ročně má finská jednička Predators ještě na příští rok, ale spekuluje se, zda mu klub bude ochoten předložit natolik zajímavou nabídku na prodloužení, aby zůstal. Podle některých zdrojů dokonce žádal o výměnu. Pokud by měl generální manažer Barry Trotz 28letého gólmana pustit, chtěl by za něj získat elitního útočníka, jenž pozvedne ofenzivní sílu Predators. A tady se Nečas opět nabízí. Nashville touží po produktivním útočníkovi, Carolině by výměna za něj dávala smysl.