Sedm Čechů do TOP 100 draftu? Nejvýš marod Jiříček, Jechovi prý chybí zápal

Draft NHL může být vstupenkou na další hokejovou scénu. Nemusí vás posunout do nejlepší ligy na světě, určitě ale ukazuje, že se o vás za mořem ví. Prestižní zámořský magazín The Hockey News sestavil žebříček největších mladých pokladů a do elitní stovky draftu 2024 se mu vešlo hned sedm Čechů. Pokud by se prognóza naplnila, jednalo by se o nejúspěšnější draft českého hokej od roku 2018. Nejvyšší příčka? Jasně, žádné překvapení, Adam Jiříček, i když dlouho marodil.