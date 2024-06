Pět otázek před draftem NHL: kdo bude jednička, kolik Čechů a co první kolo?

V prvním kole by měl být téměř jistě vybrán Tij Iginla, syn jednoho z nejlepších útočníků historie Jaromeho. Ten zanechal nesmazatelnou stopu především v Calgary Flames, kde odehrál 16 sezon. Pokud kanadské mužstvo své výběry ještě nevymění, bude v prvním kole volit na 9. a 28. místě, přičemž se očekává, že Tij bude draftován mezi pátým až třináctým místem. Nabízí se tedy prostor pro to, aby šel ve stopách svého otce, který navzdory nesčetnému množství individuálních trofejí a místence v Síni slávy nikdy nezískal Stanley Cup.

Bude vyměněný výběr z TOP 10?

Každý rok se spekuluje o tom, že týmy s nejvyššími volbami jsou ochotné naslouchat nabídkám na atraktivní obchod. Chicago, které vlastní druhý výběr, už třeba ostatním klubům oznámilo, že trejdovat nebude. To však neplatí o Ottawě či Utahu se sedmou, respektive osmou příčkou na draftu. Senators si dali za úkol pro příští sezonu play off. Rádi by získali hotového hráče, který jim v tom pomůže. Neexistuje velká šance, že by vybraný teenager disponoval už v následujícím ročníku dostačující kvalitou.