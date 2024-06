NHL volá! Jiříčka ulovilo St. Louis: Gratulace, Adame, co vaše koleno?

Je jasno, Adam Jiříček rozehraje své Blues! Čerstvě osmnáctiletého obránce si v noci na sobotu v průběhu vstupního kola draftu NHL vybralo St. Louis z 16. pozice. „Neuvěřitelný moment a vůbec den. Moc se mi to líbilo,“ řekl Jiříček pro stanici Bally Sports. Navázal na bratra Davida, který předloni přišel na řadu zásluhou Columbusu dokonce jako šestý. Tržiště s potenciálními hvězdami podle očekávání ovládl Kanaďan Macklin Celebrini, nová tvář San Jose.

Objal sourozence, agenta Michala Sivka, nadšeného tátu i dosti dojatou maminku. A pak už Adam Jiříček nasměroval své kroky na pódium v honosné hale Sphere v Las Vegas.

Dočkal se. Po všech peripetiích uplynulých měsíců si právem užil svůj moment slávy. Navzdory vážnému zranění kolena, které ho v prosinci vyřadilo po zbytek sezony, vystoupal mezi nejtalentovanější hráče svého oboru.

„Nebudu lhát, trvalo to, než jsem se na tohle místo dopracoval,“ odfrkl si Jiříček. „Ale ještě mě čeká dlouhá šichta. Náročné období teprve přichází,“ byl přesvědčený.

Riziko volby před půl rokem operovaného zadáka na sebe nakonec vzal klub St. Louis Blues. Jeho zástupci vyřkli Jiříčkovo jméno přesně v polovině pořadníku elitního kola. Některé predikce očekávaly mladíka z Plzně až ve třetí desítce zvolených borců, jiné byly naopak optimističtější. Důležitý je však reálný obraz a fakt, že si naděje českého hokeje šanci vysloužila.

Zatímco jiní teenageři ze sebe sypali klasické formulky o splněných snech a dětských touhách, u Jiříčka zámořští novináři vyzvídali hlavně informace o stavu rekonvalescence po nešťastném prosincovém momentu na světovém šampionátu juniorů. „Ještě bude pár měsíců trvat, než se stoprocentně uzdravím,“ vyjádřil se upřímně rodák z Klatov.

To by nahrávalo scénáři, že s ním Blues zatím nepodepíší nováčkovskou smlouvu a obránce pošlou raději zpátky do Plzně, kde se může dále rozvíjet. Přesto v St. Louis jistě našli řadu důvodů, proč risk podstoupit.

„Přesvědčilo mě i to, že si udržel místo v našem užším výběru, přestože byl mimo kvůli zranění. Takoví hráči většinou sejdou z očí, sejdou z mysli. Ale u Adama byli naši skauti pořád nadšení,“ popsal rozhodování generální manažer Doug Armstrong.

„Vždycky musíte zvážit, jestli risk stojí za očekávanou odměnu. Moderní medicína dokáže mnohé, dříve devastační zranění se dají vyřešit. Nemáme to tak, že když někdo vypadne na osm měsíců kvůli zdravotnímu problému, ztratíme zájem. Vždyť může hrát dalších 15 let,“ vyjádřil se boss klubu.

Do budoucna se jeho organizaci bek s držením hole na pravou stranu může tuze hodit. Z hráčů hlavního týmu jsou aktuálně takto vybavení pouze Colton Parayko, Justin Faulk a Matt Kessel. Zbytek tvoří farmáři, případně dříve draftované naděje. Zdaleka však nedosahují Jiříčkových předpokladů. Ten je dokonce po Alexi Pietrangelovi nejvýše zvoleným bekem St. Louis za posledních 16 let.

Zároveň zámoří znovu upoutal jeho příběh s bratrem Davidem. Společně tvoří historicky první sourozeneckou dvojici z Česka, která zakotvila v úvodním kole draftu.

„Moji rodiče o tomhle snili, já taky. Bylo by skvělé, kdybychom spolu hráli v NHL,“ zasnil se mladší z bratrské dvojice.

Jiříčkův první gól v NHL! Skrytou střelou se prosadil proti NY Rangers Video se připravuje ...

Letošní draft si podmanil Macklin Celebrini. Úderný útočník se stal budoucím tahounem San Jose. Na posledním šampionátu juniorů byl nejproduktivnějším Kanaďanem a v univerzitní NCAA napálil 32 gólů, přičemž si držel průměr 1,68 bodu na utkání.

Jeho zvolení z první příčky odborníci očekávali. „A stejně jsem na to nebyl připravený. Neuvěřitelný pocit,“ pravil mladík o chvíli, kdy ho vyhlásil legendární Joe Thornton.

Na pódiu ho pak vystřídal hvězdný útočník Chicaga Connor Bedard, který pomyslně předal žezlo po svém loňském prvenství do rukou obránce Arťjoma Levšunova. Blackhawks z něj udělali nejvýše draftovaného Bělorusa v dějinách NHL. Mladík pak měl problém z nervozity vůbec udržet mikrofon u pusy.

„Je to neskutečné, parádní pocit. Jsem nadšený a zároveň šťastný. Měl tu být i táta… Aspoň přijel zbytek rodiny,“ vzpomněl Levšunov na zesnulého otce.

První trojici pak senzačně uzavřel Beckett Sennecke, po němž nečekaně sáhl Anaheim. Výraz ve tváři kanadského hokejisty byl víc než výmluvný. „Vůbec jsem nevěřil, že by taková možnost mohla existovat,“ rozplýval se.

Premiérovou volbu zvládl také klub přestěhovaný do Utahu. Vybral si Tije Iginlu, syna legendárního forvarda Jaromeho Iginly.