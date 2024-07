Našlapování kolem Nečase. Může přijít hurikán, výměnu komplikují pravidla

Zůstane Martin Nečas v Carolině, nebo ho vymění? Po sezoně se zlatý medailista z pražského mistrovství světa stal chráněným volným hráčem. Vévodí seznamu 14 hokejistů, kteří se zapsali k arbitráži. Stejně tak se pořád může stát, že ho vymění. Není to tak, že by nevěděl, co chce. Osud však nemá zcela ve svých rukou. Záleží na Hurricanes.