Faksa po výměně: Upřímně nevím, proč mě Dallas držel. Kouč mi nevěřil

Když ho začátkem července vyměnili z Dallasu do St. Louis, byl to docela šok. Jak pro koho. „Tušil jsem, že půjdu jinam. Jen jsem nevěděl, kam,“ přiznává Radek Faksa (30) v rozhovoru pro deník Sport i iSport.cz. Proč tak najednou? Za Stars válčil devět sezon. Byli jediným klubem, který v NHL poznal. Teď se bude poprvé stěhovat. Ale to není jediný důvod, proč celé léto zůstal za mořem a v Česku se jen mihnul.

V NHL si cení i schopností, jimiž oplývá Radek Faksa. Vyhraná buly, tvrdost u mantinelů. Jeho úkol zní hlavně napadat, bránit, uhlídat. Za Dallas hrál NHL devět sezon, postoupil do finále Stanley Cupu a v posledních dvou letech do finále konference. Letos v prvním kole rozhodl sedmý zápas a poslal na dovolenou loňské šampiony z Vegas. Příště ho však trenér nepostavil. „Play off byla poslední kapka,“ vysvětluje, proč poslední rok smlouvy dohraje v St. Louis. „Pořád mají skvělé mužstvo,“ lebedí si.

Váš náhlý trejd z Dallasu dost lidí šokoval. Očekával jste, že k něčemu takovému dojde?

„Pro mě to žádné překvapení nebylo. Mluvil jsem po sezoně s generálním manažerem Dallasu Jimem Nillem a něco jsme si k tomu řekli. Cítil jsem, že mi trenér nevěří. Sdělil jsem mu, že pokud zůstane on, nebránil bych se trejdu. Dal jsem najevo, že bych změnu i uvítal. Známe se dlouho, bavili jsme se na rovinu. Tušil jsem, že půjdu jinam. Jen jsem nevěděl, kam to bude.“

V play off jste hrál necelou polovinu zápasů. Nejprve jste byl zraněný, první, co napadlo, že jste seděl kvůli tomu. Našly se pak jiné důvody?

„Během prvního kola jsem