Nejhorší smlouvy v NHL: prohraný trejd či syndrom výhry Stanley Cupu

Snad jen prohraná finálová série play off bolí jakýkoliv tým v NHL víc než hráč na soupisce, který neodvádí adekvátní výkony vůči svému vysokému platu. A zabírá tak místo potenciálně hodnotnějším hokejistům, se kterými by mohla organizace atakovat vyšší příčky. Podle očekávání mezi nejhorší patří například kontrakty Jonathana Huberdeaua či Darnella Nurseho. A co ti další? V článku iSport.cz se podívejte na deset smluv, které by se spolehlivě daly zařadit mezi nejhorší.