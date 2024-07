Smlouvy v NHL, které se vážně vyplatí: sázka na vzestup i trucující Švéd

Jaké jsou podle webu iSport.cz nejlepší smlouvy v NHL? • FOTO: koláž iSport.cz Když se podaří podepsat klíčového hráče na dlouhodobý kontrakt za výhodný peníz, máte velkou šanci bojovat o Stanley Cup. A jestliže máte takové hráče hned dva? Patříte rok co rok mezi uchazeče o pohár. Tak jako je to například v Dallasu, kde klub odvedl excelentní práci při jednání o smlouvě pro Mira Heiskanena či Roope Hintze. A co ti další? V článku iSport.cz se podívejte na deset smluv, které by se spolehlivě daly zařadit mezi nejlepší. Do výběru jsme vybírali pouze kontrakty, které trvají do léta 2029 a déle. Proto ve výčtu nenajdete například smlouvy Calea Makara či Quinna Hughese. Přitom není pochyb, že i tyto kontrakty jsou výrazně výhodné pro Colorado, respektive Vancouver.

Matthew Boldy V lednu 2023 v něj vložilo velkou důvěru vedení Wild. Prodloužilo s Boldym do léta 2030 za 7 milionů dolarů v průměru na sezonu. Minnesota udělala výborný krok. Třiadvacetiletý útočník se ihned zařadil k největším oporám týmu. Do hry v plném počtu hráčů nenajdete dvacet lepších křídel než právě Boldyho. Lze navíc očekávat, že jeho výkony ještě porostou. Má velkou šanci dostat se i do finální nominace americké hokejové reprezentace na Turnaj čtyř, který se bude konat na začátku příštího roku.

Jesper Bratt Švédský útočník byl v roce 2016 draftován až ze 162. místa. Dokázal ale, že to nic neznamená. I přes pozdní výběr se totiž dokázal začlenit mezi nejlepší ofenzivní křídla celé NHL. Na této úrovni hraje už tři sezony. V posledním ročníku byl nejproduktivnějším hráčem Devils, nasbíral 83 bodů. A za tyto výkony mu New Jersey vyplácí „pouze“ 7,875 milionu dolarů ročně. A bude až do léta 2031. Pětadvacetiletý útočník by neměl chybět ani na Turnaji čtyř, kde by mohl hájit švédské barvy.

Adam Fox Americký obránce byl draftován ve stejném roce jako Jesper Bratt. Z 66. pozice si ho vybralo Calgary. Fox dal ale najevo, že chce hrát pouze za Rangers. Flames ho vytrejdovali nejprve do Caroliny, kde ovšem také odmítl podepsat nováčkovský kontrakt. Hurricanes už tedy nezbývalo nic jiného, než Foxe vytrejdovat do New Yorku. Stalo se a Adam Fox se v dresu Rangers okamžitě zařadil mezi elitní obránce NHL. Podepsáno má až do roku 2029, přičemž v platovém stropu zabírá 9,5 milionu dolarů.

Miro Heiskanen V sezoně 2019/20 debutoval v dresu Dallasu v NHL a hned ve své nováčkovské sezoně potvrdil svůj potenciál. Netrvalo dlouho a stal se obráncem číslo jedna. Jim Nill, GM Stars, proto neváhal a po nováčskovském kontraktu mu nabídl spolupráci na dalších 8 let za 8,45 mil. USD ročně. Miro Heiskanen přijal. Dallas má tak ve svých rukou jednu z nejlepších smluv v rámci celé ligy. Finskému obránci současný kontrakt vyprší až v létě 2029.

Roope Hintz Finský útočník byl draftován v roce 2015 ze 49. místa a na svůj plnohodnotný rozvoj potřeboval více času než jeho vrstevníci. V zámořské soutěži debutoval v sezoně 2018/19, přičemž až v ročníku 2020/21 začal podávat výkony odpovídající prvnímu centru NHL. To opět výborně odhadl Jim Nill, který s Hintzem v listopadu 2022 podepsal předběžné prodloužení smlouvy na dalších 8 let. Sedmadvacetiletý útočník ze svých výkonů nijak nepolevil a Stars mají tak nyní pojištěného prvního centra do léta 2031 za „pouhých“ 8,45 mil. dolarů.

Jack Hughes V roce 2019 se stal jedničkou draftu. První dvě sezony se ale Jacku Hughesovi příliš nepovedly. Vedení Devils však stačil povedený začátek sezony 2021/22, aby s ním předčasně prodloužili smlouvu na dalších 8 let, tedy do roku 2030. A New Jersey může být za tento krok jen rádo. Jack Hughes v posledních třech sezonách nasbíral víc jak bod na zápas, stal se legitimním centrem číslo jedna a jedním z nejlepších ofenzivních hokejistů na světě. Za všechny tyto služby Devils platí ročně pouze 8 milionů USD.

Charlie McAvoy Šestadvacetiletý obránce patří od sezony 2019/20 mezi ty nejlepší v lize. Zaslouženě v říjnu roku 2021 podepsal předčasné prodloužení smlouvy na dalších 8 let za 9,5 milionu dolarů ročně. A vzhledem k tomu, že platový strop na sezonu 2024/25 je určen až na 88 milionů, stala se i tato smlouva pro Bruins výrazně výhodná. McAvoy je stále v nejlepších letech své kariéry, v modelu deníku Sport a webu iSport.cz patří mezi desítku elitních obránců NHL. To vše za 9,5 milionu ročně až do léta 2030.

Robert Thomas Další sázka na mládí, která se vyplatila. Když v červenci 2022 s ročním předstihem podepisoval Robert Thomas prodloužení kontraktu do roku 2031, měl za sebou teprve první sezonu s více než bodem na zápas (77 bodů v 72 zápasech). V posledním ročníku nasbíral 86 bodů v 82 zápasech, výrazně zlepšil výkony směrem do defenzivy a zařadil se mezi nejlepší útočníky ligy. Blues se na něj spoléhají ve všech herních situacích. Chodí na led proti nejlepším soupeřům, své místo má jak na přesilovce, tak i na oslabení. Od prvního centra nemůžete chtít více. A to vše za 8,125 milionu dolarů ročně.

Matthew Tkachuk Americký útočník si v létě 2022 vydupal výměnu z Calgary na Floridu. Opačným směrem zamířili Jonathan Huberdeau či MacKenzie Weegar. Zatímco Huberdeaův kontrakt nyní patří mezi ty nejhorší, ten Tkachukův je přesný opak. V platovém stropu Panthers zabírá 9,5 milionu dolarů a za dvě sezony stihl nasbírat už 197 bodů ve 159 zápasech. Na jaře 2024 měl podíl na zisku Stanley Cupu. Šestadvacetiletý forvard má podepsáno až do konce června roku 2030.