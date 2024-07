Ovečkin překoná Gretzkyho. Capitals? Trochu hluchý prostor, říká Bondra

Slováci mu nikdy nezapomenou klíčový podíl na historickém titulu mistrů světa z Göteborgu 2002. Rodák z ukrajinského Lucku gólem rozhodl finále šampionátu proti Rusku. Od té doby Slovensko dál čeká. Ovšem Peter Bondra vidí budoucnost pozitivně. „Máme skupinu asi sedmi, osmi hráčů s velkým potenciálem, s tím už se dá budovat hodně zajímavé mužstvo,“ rozebírá v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz během golfové akce v Nebřenicích u Prahy.

Peter Bondra a hokej, jak to jde dnes dohromady?

„Momentálně zastávám dvě funkce ve společnosti Monumental Sports & Entertainment, která vedle Capitals vlastní i Wizards v NBA a tým Mystics ve WNBA. Pracuju jako business developer a pak přímo v Capitals funguju jako ředitel asociace bývalých hráčů, starých pánů. Během sezony zhruba dvakrát až třikrát uspořádáme charitativní setkání. V říjnu nás čeká akce k padesátiletému výročí vzniku Capitals, pozveme šedesátku bývalých hráčů na víkendovou slavnost, otevřeme zápas NHL. Je to zajímavá práce, vždycky se rádi vidíme, s naší komunitou se znovu a s velkou chutí vracíme do hráčských let. Zajímavé je, že naše příběhy z kariér jsou čím dál větší, silnější, každý si vždycky přidá něco nového… (usmívá se) Vzpomínání nám jde moc pěkně.“

Současnost Capitals je spíš průměrná, ani paráda, ani bída. Jaký z toho máte dojem?