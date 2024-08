Tlak na slovenskou jedničku: Juraji, teď se ukaž! Tíha za 1,3 miliardy

Doba hájení skončila. Slovenský útočník a jednička draftu z Košic musí zase poskočit o kus výš. Jako osmnáctiletý junák v premiérové sezoně živořil, navíc mu pobyt mezi nejlepšími dost razantně zkrátilo vážné zranění kolena. Naposledy už v základní části sesbíral 50 bodů (20+30), zvládl plnou porci 82 utkání. Ve dvaceti nyní může pevně stoupat mezi superhvězdy.

„Jde o to, aby Juraj pokračoval v progresu, byl nejlepší verzí sebe sama. Pak věříme, že dokážeme vítězit a uspět jako tým,“ zamyslel se pro oficiální ligové stránky generální manažer Canadiens Kent Hughes v průběhu mládežnického Hlinka Gretzky Cupu.

Už z jeho slov lze vyčíst, že ve Slafkovském vidí tahouna. Tvář organizace, kde hokejová energie přímo sálá. Zároveň stoupá napětí a tlak. Od play off 2021, v němž Montreal dost senzačně vystoupal až do finále Stanley Cupu, se Habs do vyřazovací části vůbec neprokousali.

Přesto se blýská na lepší časy. Canadiens vyrůstá generace se Suzukim, Caufieldem, Dachem, Guhlem, Xhekajem a dalšími mladíky, kterým ještě není ani pětadvacet. A pak je tu Slafkovský, čelící největším očekáváním. U jedničky draftu to snad ani nemůže být jiné.

To ovšem neznamená, že by se po tučném podpisu celé vedení kanadského klubu na tmavovlasého dlouhána slétlo se seznamem nesmyslných požadavků. „Nebereme to tak, že když nedá 40 nebo 50 gólů, budeme ho vnímat jako propadák,“ odmítá Hughes. „Nemyslím si, že bychom vsadili na špatného koně. Je důležité, že jsme Juraje podepsali.“

Z hlediska managementu jde o dlouhodobou investici, pochopitelně s jistým stupněm rizika. Věří, že Slafkovský se rozehraje k blyštivé kariéře. Následně by mohla gáže na jeho výplatní pásce vypadat velmi přívětivě. Předpoklady tady jsou, ale… Ukáže až čas.

Slafkovský v NHL 2022/23 2023/24 39 zápasy 82 4 góly 20 6 asistence 30 10 body 50 -13 plus/minus -19 33 trestné minuty 55

„Kdybych chtěl ještě víc peněz, mohl jsem počkat. Finance neřeším,“ vyjádřil se Slafkovský bezprostředně po uzavření kontraktu. Teď už může vypustit vyjednávací starosti z hlavy. „Soustředím se ryze na úspěchy, protože v Montrealu vytváříme něco mimořádného.“

Bronzový medailista z Pchjongčchangu musí vyspět i jako osobnost. Ač svou postavou a ostrými rysy ve tváři klame, pořád má v sobě kus chlapce, který se občas zbytečně nechá vykolejit, strhnout emocemi. Jako když při mistrovství světa vulgárně nadával rozhodčím a rozhazoval rukama do stran. Neodpustil si veřejné komentáře, že už má Ostravy dost a těší se na Prahu.

Profesionalita určitě vypadá jinak. Na druhou stranu je obdivuhodné, jak raketově dokázal ještě nedávno bezejmenný klučina z východu Slovenska prorazit mezi nejsledovanější hokejisty v zemi javorových listů. Bez přehánění: Montreal si uhrančivého dlouhána zamiloval, (o)bezřetně sleduje každý jeho pohyb.

„Všechno se odehrálo opravdu rychle. Ještě nedávno jsem nastupoval v Česku,“ připomenul Slafkovský anabázi v mládeži Hradce Králové. „Teď žiju sen v NHL. A věřím si ještě víc, když vidím, jak do mě Canadiens vkládají důvěru.“

Slovenský klenot ji splácí soutěživostí. Tím, jak dokáže pro výkon obětovat mnohé. Před startem předchozí základní části si odepřel sociální sítě. Kolik hráčů v jeho věku by na něco takového přistoupilo? Navíc se rochní v detailech. Zkouší inovativní přístupy. Když na ledě strádá, třeba vymění hokejku. Zváží každý herní aspekt, aby byl příště zase lepší.

S ním má Montreal solidní šanci na výšlap do horních pater tabulky. Když ne hned, pak v dalších ročnících. „Jsme natěšení na to, jak porostou hráči, které máme momentálně k dispozici. Doufáme, že strašák v podobě zranění se nám vyhne. V mužstvu jsou rovněž ostřílení veteráni. Nebude to snadné, ale to už je výzva pro vedení i trenérský štáb, aby tato parta udělala další kroky vpřed,“ komentoval Hughes současnou koncepci červenobílé družiny.

Líheň Canadiens