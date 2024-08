Blümel: Věřím, že na NHL mám. Až tak moc nekoukám na peníze. Co Dynamo?

Tak kdy, když ne letos? Sveřepý boj Matěje Blümela o uplatnění v NHL míří do finální fáze. Adekvátní výkonnost je u něj ten poslední problém. Trabl je, že narvaná sestava Dallas Stars má zavřená veškerá okna pro farmářské adepty, přesto expardubický útočník věří, že bariéru konečně prolomí. „Dělám pro to všechno a cítím se skvěle,“ hlásí 24letý bronzový útočník z MS 2022 na letním kempu reprezentace.

Nejde čistě jenom o sport, jde i o finance. Hokejem si chcete vydělávat, zaopatřit se. Vaše smlouva sice říká, že za rok si vyděláte 775 tisíc dolarů, asi 18 milionů korun hrubého, jenže to jen v případě působení v texaském áčku. Práce v záložně v AHL je honorovaná zlomkem. Nezbude vám prakticky nic. A tak leckoho napadne: kdyby hrál za Pardubice, jak by se měl… Jak to vidí Matěj Blümel?

Přijde konečně sezona, kdy vám Dallas dá pořádně čuchnout k NHL?

„Věřím, že už ano. A hodně se na ni těším. Zároveň na ni tolik nemyslím, chci si ještě užít o prázdninách Česko, pořádně tu potrénovat. Ale až se dostavím na letiště a odletím na kemp, veškerou pozornost budu směřovat k tomu, abych zůstal v prvním týmu Dallasu.“

Co k tomu bude potřeba?

„Dělám pro to všechno. Přijde mi, že každým rokem víc a víc. Na ledě se cítím skvěle, vnímám, že všechno běží, jak má. Těší mě, že můžu být na kempu v Říčanech, kde se porovnávám i s klukama, co NHL hrají pravidelně. To je super. A já si zkrátka věřím, že NHL taky udělám.“

Jak moc je těžké pro hlavu, když víte, že na NHL kvalitu máte, ovšem adekvátní příležitost nepřichází? Zatímco třeba v jiném týmu by se objevila dřív a snáz.

„Trochu těžké to je. Jak říkáte, myslím si, že v jiném týmu bych NHL už hrál. Já vím, že na ni mám. Četl jsem spoustu příběhů a bavil se s řadou lidí, kteří si prošli něčím podobným, museli si na šanci dlouho počkat. A ti mi vštěpovali, ať rozhodně vydržím a počkám si na pořádnou šanci, která určitě přijde. Já věřím, že se dočkám. Přece to neskončí na šesti zápasech předminulé sezony, kdy jsem navíc na NHL nebyl úplně ready.“

Řekl vám někdo z organizace Stars během minulé sezony, proč jste nedostal zelenou k jedinému mači?

„Ono se primárně