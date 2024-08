Kdo v NHL nejvíce posílil? Vše pro Ovečkinův rekord i hladoví Predators

Ještě dříve, než dozněly vítězné chorály floridských Panthers, žhavili generální manažeři v NHL telefony, aby pro nadcházející ročník získali to nejlepší, co bylo k mání. Činili se třeba Barry Trotz z Nashvillu nebo chicagský Kyle Davidson, kteří nabobtnali své soupisky kvalitou, jež by jim mohla zajistit účast v play off. Podobné ambice budou mít i ve Washingtonu, kde se oddaluje nevyhnutelná přestavba kvůli prahnutí kapitána Alexandra Ovečkina po střeleckém rekordu. Kterých pět týmů přes letní měsíce nejlépe posílilo?

Nashville udělal vše pro to, aby se vrátil mezi užší špičku NHL, kde už šestým rokem schází. Podepsal i fantoma bojů o Stanley Cup v roce 2023 Jonathana Marchessaulta, jenž dorazil jako volný hráč z Vegas. Obranu pak vyztuží nedávná stálice Caroliny Brady Skjei, k brankáři Sarosovi pak přibyl Scott Wedgewood. Mrzet by mohly odchody Jasona Zuckera, Codyho Glasse či Anthonyho Beauvilliera, jejichž bodové možnosti se ale v uplynulém ročníku neprojevily. Zpátky do Tampy pak zamířil Ryan McDonagh.

Uměli jste si Stevena Stamkose představit v jiném dresu než v modrobílém s bleskem na prsou? Pokud ne, budete si muset zvykat, protože čtyřiatřicetiletý Kanaďan je nově Predátorem. Že stále nepatří do starého železa, ukázal v minulé sezoně, ve které v základní části nasázel 40 branek a dalších 5 přidal v play off.

Washington Capitals

Washington obětuje roky v přestavbě kvůli střeleckému rekordu Alexandra Ovečkina, který momentálně ztrácí na Wayna Gretzkyho 41 tref. Možná se to zdá absurdní, ale generální manažer Brian MacLellan i hlavní trenér Spencer Carbery se touto vizí netají. Capitals chtějí postavit v rámci možností co nejlepší tým, a proto zlákali brankáře Logana Thompsona, který by měl nahradit Darcyho Kuempera, jemuž se angažmá v hlavním městě USA nepovedlo.

Za zkušeného gólmana putoval do Washingtonu výměnou s Los Angeles Kings náladový Pierre-Luc Dubois, s nímž se počítá, že by právě Ovečkinovi mohl obstarávat střelecké příležitosti. Za pozornost stojí i příchody žádaného obránce Jakoba Chychruna nebo rychlonohého forvarda Andrewa Mangiapaneho. Své si odehrají i Taylor Raddysh a Matt Roy, bez kterého si v LA neuměli představit základní sestavu. Capitals mohou dojít dál než minule, kdy je zkraje play off rychle vyřadili Rangers. Na jejich historicky druhý Stanley Cup to ale nebude.

Příchody: Logan Thompson (brankář/Vegas), Matt Roy (obránce/Los Angeles), Jakob Chychrun (obránce/Ottawa), Pierre-Luc Dubois (útočník/Los Angeles), Andrew Mangiapane (útočník/Calgary), Taylor Raddysh (útočník/Chicago), Brandon Duhaime (útočník/Colorado)

Odchody: Darcy Kuemper (brankář/Los Angeles), Nick Jensen (obránce/Ottawa), Nicolas Aube-Kubel (útočník/Buffalo), Beck Malenstyn (útočník/Buffalo), Matthew Phillips (útočník/Colorado)