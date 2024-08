Sítě plní zprávy o tragédii hvězdy NHL. Nechutné reakce, insideři čekají

Těm zprávám se nechce věřit. A všichni v hokejovém světě doufají, že jde jen o hodně špatný vtip. Jednatřicetiletý hokejový útočník Johnny Gaudreau a jeho o dva roky mladší bratr Matthew měli podle dosud neověřených informací v noci na pátek zemřít při tragické nehodě blízko New Jersey. Údajně je při jízdě na kolech srazil autem opilý řidič. Zatím čiré spekulace rozšířily po sítích jako fakta tisíce irelevantních účtů, které přitom chtějí působit profesionálním dojmem, touží po pozornosti. Jiné citlivou událost nechutně ironizují a zesměšňují.

Ze všeho nejdřív je třeba napsat, že žádný z důvěryhodných zdrojů hrůznou novinu dosud nezveřejnil. Experti ze zámoří čekají na vyjádření z oficiálních míst. V Severní Americe je právě noc, takže se může stát, že první stanovisko klubů a ligy padne až za několik hodin.

„Je to k vzteku, jak daleko jsme se dostali od kvalitní žurnalistiky. Tohle se týká lidských bytostí, nejen hokejových hráčů, ale také synů, manželů a otců. Práce novináře je ověřit zprávy, které se k němu dostanou. Nechutné,“ napsala na X k informačnímu šumu insiderka Kristy Flanneryová, která pokrývá oblast New Jersey.

Právě tam prý k tragédii mělo dojít. Jak původní informace ovšem vznikla? Server CBS News, ale i další renomované stránky napsaly o nehodě, při níž vyhasl život dvou cyklistů v Salemu, kde má Johnny Gaudreau obydlí a kde se také narodil. Ve městě byl s celou rodinou, jelikož se jeho sestra v sobotu vdává.

Na sociální sítí Reddit se postupně začaly objevovat fotografie z údajného policejního reportu, kde byl Gaudreau zmíněn. A otřesnému scénáři nahrál i neověřený účet jistého Steva Franklina, který však může zcela fabulovat a jeho vyjádření nelze přikládat váhu. „Můj bratr je policistou v oblasti Salemu, potvrdil mi, že Johnny Gaudreau zemřel po srážce s autem. Odpočívej v pokoji,“ napsal Franklin.

Ze všech zdrojů, které se vyrojily, je dosud nejvěrohodnotnějším profil bývalého rozhodčího NHL Tima Peela, ani on však tragédii nepotvrdil a pouze informoval o objevených spekulacích. Mezitím řada anonymních profilů celou situaci, která může mít otřesnou dohru, zesměšňuje a bagatelizuje.

Pokud by se informace nepotvrdily, v což teď všichni pevně doufají, bude to pro hokejový svět velké varování z hlediska toho, co zmůžou sociální sítě. Je potřeba vyčkat na oficiální vyjádření.

Vzhledem k citlivé povaze této události tímto žádáme čtenáře iSport.cz a deníku Sport o shovívavost a trpělivost při čekání na ověření.