Kapitán Gudas: Budu taťka týmu. S Ducks nechce sezonu, co spláchne do záchodu

V nové sezoně povede Radko Gudas Anaheim jako kapitán. V posledních letech bylo přece jen víc v módě volit mladší hráče a lídry bodování, což on nebyl a nebude. „Je to pocta, o níž jsem vůbec nesnil, stejně jako o tom, že bych kdy hrál tak dlouho v NHL,“ svěřil se 34letý obránce v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Mířil na trénink. V kempu Ducks se chystá na třináctou sezonu v lize.

Po odchodu Ryana Getzlafa hráli Ducks poslední dvě sezony bez jasně určeného vůdce. Mezi kapitány týmu předtím patřili i další velikáni jako Paul Kariya, Chris Pronger nebo Scott Niedermayer. Radko Gudas je v pořadí devátým v historii klubu. Zároveň se stal pátým Čechem, který má v NHL nosit velké C na dresu celou sezonu.

V Anaheimu se lídrů s vašimi zkušenostmi moc nenajde, začínáte tam druhou sezonu. Jak vnímáte, že do role kapitána vybrali vás?

„Jasně, že je to ohromná pocta. Neuvěřitelné bylo, už když moje jméno v souvislosti s kapitánstvím začali zmiňovat. Na konci minulé sezony mi řekli, že by tahle možnost byla, že by měli zájem, abych reprezentoval tým. Asi před týdnem mi sdělili, že se tak vedení rozhodlo, jestli jsem s tím v pohodě a zda to vůbec vezmu. Ve středu večer na zahájení kempu to generální manažer Pat Verbeek oznámil všem.“

O tom, že byste se mohl stát příštím kapitánem Ducks, se na základě různých indicií mluvilo dopředu, třeba když jste se zúčastnil mediální tour. Odkdy jste měl tušení?

„Tohle byl jeden z ukazatelů, že to tak dopadne. Už ke konci minulé sezony se generální manažer ptal kluků, co si myslí ohledně kapitána a dalších kroků.