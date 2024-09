Zvládl malou válku. Moment, jenž změnil Kulicha: český dopis od kouče

Než začal tréninkový kemp Sabres, měl Kulich jasno, že ho nečeká snadná práce. V sestavě hlavního týmu se to progresivními střelci jen hemží. Vchod do elitních útoků, kde by český klenot v ideálním světě potřeboval fungovat, je zatarasený.

„Bude to malá válka. A já jsem na ni připravený,“ prohlásil hokejový voják Kulich o svém boji o pozici.

První misi si smí odškrtnout. Trenér Lindy Ruff vzal kometu AHL mezi 27 vyvolených, které čeká pražská zastávka, při níž mužstvo 4. a 5. října sehraje dvě úvodní partie základní části proti New Jersey. Soupiska je pochopitelně nafouknutá pro případ, kdy by se někdo ze základní rotace zranil. Ani místenka mezi náhradníky ovšem není samozřejmostí.

Své by o tom mohl vyprávět brankář Tomáš Vomáčka, v současnosti pardubická dvojka. Předloni měl podepsaný kontrakt s Nashvillem, Predators ho ovšem do rodné vlasti s sebou nevzali. Mohl absolvovat tréninky před duely proti Sharks jako trojka, několikrát objet středový kruh, zamávat fanouškům, rozdat podpisy. Ale ne, úlohu záložního gólmana dostal Kanaďan Connor Ingram.

Týmy z NHL zajímají body až na prvním místě. Může se hrát v USA, v Česku nebo třeba na Měsíci. I proto je pro Kulicha pozvánka na výlet do Evropy důležitým příslibem. Znamením, že se posouvá správným směrem.

Na střídačce Sabres navíc získal důležitého spojence. V květnu přijal povýšení kouč Seth Appert, který v průběhu kariéry prošel univerzitní úrovni i cestou amerického rozvojového programu. Už to dává záruku, že s mladými umí. Talenty piplal taky na farmě v Rochesteru, Kulicha měl na očích poslední dva roky. A hodně mu pomohl.

„Pamatuji si, jak jsem mu v prvních měsících přeložil asi dvě vytištěné stránky v češtině, kde jsem vysvětloval, proč jsem na něj tak přísný,“ vzpomínal nedávno nový Ruffův asistent.

Těžce snášel změnu

Tehdejšímu teenagerovi se americký vzduch nevstřebával snadno. Scházela mu rodina a přátelé, k tomu přičtěte kulturní šok po přestěhování z Karlových Varů na druhou stranu zeměkoule.

„Hodně jsem věřil, že bude dobrý. Nechtěl jsem být na něj přísný, ale měl jsem pro to důvod. Jen jsem měl pocit, že mi nerozumí, vypadal, jako by mu chyběl domov. Proto jsem mu napsal dopis v rodném jazyce, objal ho a řekl, že zítra na něj zase budu tlačit,“ vylíčil Appert.

Kulich si gesta dodnes váží. „Pomohl mi stát se hráčem, jakým aktuálně jsem. Jsem mu opravdu vděčný. Kdyby nebyl tak náročný, nerozvinul bych se. Když jsem přišel do Severní Ameriky, chtěl jsem jenom střílet na branku. Nic dalšího mě vlastně nezajímalo.“

Myšlení ryzího zakončovatele už český talent dávno změnil. Částečně ho k tomu dotlačily okolnosti. V předchozí sezoně zažil nadaný univerzál téměř dva měsíce bez gólového zásahu v AHL. Přestože i tak nasázel 27 branek, nezvyklá krize ho donutila, aby se stal prospěšným i v jiných směrech. K trefě už nepotřebuje nutně nabít na golfák.

„Zpětně to vnímám jako skvělou zkušenost, zapracoval jsem na ostatních věcech, zejména na bránění a pobytu před brankou,“ přemítal Kulich v průběhu zářijového tréninkového kempu. „Jde o aspekty, které pomáhají týmu k vítězství.“

U odchovance chomutovských Pirátů v zásadě nutnost. Pokud ho klub ze severu USA nevymění o dům dál, musí začít sbírat minuty v podřadnějších rolích. Skvělého učitele může najít i v krajanovi Lukáši Rouskovi, s nímž se sice v minulém ročníku na ledě moc nepotkával, jinak spolu ovšem tráví spoustu času a oba se chystají do Prahy.

„Dobrý kluk, se kterým je sranda,“ pochválil Rousek kolegu v nedávném rozhovoru pro deník Sport. „Je pro něj těžké přijít do NHL, kde je dalších šest střelců jako on. Má v sobě zabijáka. Vylepšil jsem ho mimo led, takže zábava, večeře, srandičky. Jsem jako starší brácha, i když Jirka říká, že ho kazím, nesouhlasím s tím,“ zasmál se pětadvacetiletý pracant.

