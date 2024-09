Potvrzeno. Kulich i Rousek přiletí s Buffalem do Prahy! Budou ale hrát?

Blíží se další hokejový svátek, do Česka zavítá NHL! V příštím týdnu se v O2 areně představí Buffalo a New Jersey. Bylo jasné, že na straně Devils bude mít Česko zástupce díky Ondřeji Palátovi. Otazníky však visely nad Jiřím Kulichem a Lukášem Rouskem, kteří minulý ročník odehráli převážně na farmě Sabres. Trenér Lindy Ruff ovšem potvrdil, že i oni přiletí do Prahy! Ale nastoupí?

Nová sezona NHL vypukne v Praze. Potvrzeno to bylo už v březnu. V pátek 4. října a také o den později proti sobě nastoupí Buffalo Sabres a New Jersey Devils. První utkání v zámoří je na programu až v úterý 8. října.

Sabres se mohou pyšnit konkurencí v útoku, i proto se zatím do sestavy neprosadili Lukáš Rousek ani Jiří Kulich. Prvně jmenovaný zatím zasáhl v NHL do 17 utkání, jeho mladší krajan do jednoho.

Oba šli do tréninkového kempu s jediným cílem – vybojovat si stabilní místo v NHL. Nemají to ale lehké. Buffalo sice vykoupilo ze smlouvy Jeffa Skinnera, jenže přivedlo Jasona Zuckera, Ryana McLeoda, Sama Laffertyho, Nicolase Aube-Kubela či Becka Malenstyna.

Na kempu nováčků byl Jiří Kulich vidět, ve třech utkáních nasbíral 6 bodů (5+1), ani to mu ale místo v TOP9 nezaručuje.

Svoji pozici totiž mají jistou Tage Thompson, Dylan Cozens, Jason Zucker, Alex Tuch, Ryan McLeod, Zach Benson, Jack Quinn či JJ Peterka. A je zřejmé, že ze sestavy nevypadne ani Jordan Greenway, za kterého Buffalo obětovalo výběr ve druhém kole draftu.

Kulich i Rousek potvrzeni

V úterý Lindy Ruff, hlavní trenér Sabres, potvrdil, že s týmem do Prahy poletí i Jiří Kulich a Lukáš Rousek. Jsou však momentálně společně s Kalem Claguem a Jamesem Reimerem vedeni jako náhradníci. Zatím tedy není jisté, zda alespoň jednoho z českého dua uvidíme i v zápase.

Dohromady Buffalo bere do Prahy 27 hráčů. Na aktivní soupisce jich může mít maximálně 23. Do zápisu utkání pak mohou Sabres uvést 18 hokejistů do pole a 2 brankáře. Šance, že Kulich nebo Rousek budou nasazeni alespoň do jednoho utkání, je nyní malá.

