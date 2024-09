Chytil je zpátky v byznysu NHL: Mohl jsem si užívat v Česku. Ale proč?

Ty myšlenky na konec kariéry, v lepším případě na dlouhou pauzu kvůli zdravotním následkům nebyly ojedinělé. Spíš přibývaly. Postupem času a s prohlubující se nejistotou, zda se Filip Chytil dokáže vrátit na profesionální scénu. V minulé sezoně vynechal 72 zápasů z 82, dalších 10 v play off. Dával se do kupy v Americe i v Česku, šlo to ztěžka. Ale už zase svítí slunce a špičkový centr sklízí chválu na kempu Rangers. „Vletěl do toho na plné pecky,“ pochvaluje si prezident klubu Chris Drury.

Český fanoušek si pamatuje Chytilův vynucený konec na světovém šampionátu 2023 poté, co schytal ránu do obličeje v duelu s Kazachstánem, dál to zkoušel s celoobličejovým krytem, ovšem přetrvávající bolesti jej nepustily do maximální zátěže a turnaj opustil.

To ještě 25letý rodák z Kroměříže netušil, co jej čeká po návratu do zámoří v další sezoně NHL. Zkraje listopadu mu v desáté partii základní fáze skončila sezona po zprvu nenápadném střetu s Jesperem Fastem z Caroliny. Co vypadalo jako preventivní pauza, se protáhlo na půlroční ticho. Podezřelý otřes mozku a s ním související komplikace přinášely velké otazníky.

Jenže spíš pro okolí než pro Filipa Chytila. Ten naštěstí věřil v comeback v plné síle, odolával černým hlasům. Byť zkraje i on prožíval frustraci. „Jakmile ztratíte něco, co nejvíc milujete a co děláte každý den od svých čtyř let, je pro vás najednou velmi těžké přizpůsobit se jinému životu,“ vrátil se do složitého období před pár pro USA Today.

Na konci ledna vedení Rangers oznámilo, že Chytil vynechá zbytek sezony 2023/24 s tím, že hráč o své situaci nebude veřejně hovořit. Víc to nerozpitvával ani klub, což jen přiživilo spekulace na téma Chytilovy budoucnosti. „V médiích to vždy vypadá hůř, než to ve skutečnosti je,“ pousmál se lehce. „Někdy to vypadalo, jako by nastal konec světa. Dokonce i moji nejbližší lidé tomu začali věřit. Proto jsem jim říkal, ať to přestanou číst.“

To platilo zejména pro sociální sítě, kde visely povzbuzující vzkazy, ale i názory, že je po všem. „Existují hezké zprávy od fanoušků, ale dostáváte i špatné zprávy. … Byl to těžký okamžik pro všechny blízké,“ přiznal.

Jen on sám věřil, že věci jdou postupně správným směrem. „Vím, kde jsem byl,“ ujišťoval na kempu. Z mého pohledu bylo vše v pořádku. Věděl jsem, že se vrátím a budu znovu hrát.“

Postupně mu došlo, že v Americe mu během rozjetého minulého ročníku nikdo nepomůže, potřeboval změnit vzduch, dostat nový impuls. Vrátil se do Česka, což se ukázalo jako skvělý nápad. A stalo se něco hodně neočekávaného: měsíce bruslení a správně ordinovaného tréninku jej vrátily do byznysu.

Devátého května 2024 se Filip Chytil dostavil na ostrý třetí duel série play off proti… Ano, proti Carolině. Po půl roce bez mistráku a rovnou v boji o Stanley Cup. Klobouk dolů před ním i před lidmi, kteří jej dávali do pucu a vraceli do hokejového života.

Z návratu se vyklubalo šest zvládnutých partií v časovém rozmezí 9 až 20 minut pobytu na ledě. „Ukázal jsem možná deset procent svých schopností. Aspoň jsem si však připomněl rychlost zápasů v nejdůležitějším období sezony,“ hodnotil comeback. „Ale strávil jsem dva skvělé měsíce s celým týmem, období bez kluků bylo velmi těžké.“

V době, kdy ostatní spoluhráči polykali zklamání po vyřazení Floridou a cestovali na dlouhou dovolenou, Chytil se dal znovu do tvrdé práce. Pouhých pět dnů od konce sezony. „Pořád jsem měl v hlavě rychlost hry a vědomí nutnosti doma okamžitě skočit do tréninků,“ vylíčil, proč nezahálel.

Kouč je připravený Chytilovi maximálně naložit





Do péče si jej vzal i dovednostní kouč i mentor Radek Duda, na kterého Chytil hodně dá. „Doma pracuji s neuvěřitelnými lidmi, od posledního roku se mi úplně změnil způsob myšlení. Hraní hokeje jsem přestal vnímat jako samozřejmost, je třeba užívat si každý okamžik na ledě,“ pochopil.

Extrémně jej podpořili i Rangers, kteří na trhu nehledali náhradu na pozici centra a ponechali mu místo mezi devíti elitními útočníky. Vzali jej zpět na palubu se vším, co k tomu patří. Byť jde o riziko, jak píše USA Today.

Kouč Peter Laviolette je připravený naložit Chytilovi maximální zátěž. „Návrat do hry na konci minulé sezony jej připravil na dobré léto, protože se vrátil ve velmi dobré kondici. Jde na věc bez jakýchkoli omezení a vypadá skvěle. Myslím, že je správné dát mu teď víc do těla, ať znovu najde svou hru a pocit, který k tomu patří.“

Chytil je rád, že se na něj nikdo nedívá jako na polovičního pacienta, kterému neustále připomínáte, ať se spíš šetří. „Kdybych se bál, mohl bych teď hrát někde v Česku a užívat si života. Ale proč?“ namítl. „Jsem zpátky a na sto procent připravený pracovat. Jsem na sto procent sám sebou, nebojím se žádného kontaktu. Už během play off jsem dostal pár úderů a byl jsem v pořádku,“ připomněl. Nyní už i skóroval v první přípravě proti Bostonu. A jak!

Po tom všem, čím si za poslední prošel, pochopil, že pochybnosti a strach mu v ničem nepomohou.

Je zpátky a připraven hokej rozbalit. Na plné pecky.

