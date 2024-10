Hašek ostře o NHL: Jsou odpovědní za ztracené a zmrzačené životy!

Dominik Hašek nepolevuje. Naopak. V souvislosti s pátečním startem NHL v Praze vydal na svém účtu na síti X ostré prohlášení, v němž vedení nejslavnější hokejové ligy tvrdě kritizuje za to, že dál nechává v lize působit ruské hráče. Cílí na majitele klubů a komisaře Garyho Bettmana. „Právě oni nesou největší odpovědnost za ztracené a zmrzačené životy a za obrovské finanční škody, které reklama jejich soutěže způsobila,“ píše legenda Buffala. To v pátek zahájí NHL zápasem proti New Jersey Devils.

Je možná nejlepším brankářem v hokejové historii. Ikonou Sabres, v jejichž dresu získal šestkrát Vezina Trophy. Zažil s ním nejúspěšnější éru.

Ale to, že právě klub jeho srdce je aktuálně v Praze, s ním moc nedělá. „Odmítám podporovat ligu, která je reklamou na ruskou válku,“ řekl už v rozhovoru pro deník Sport.

Teď svoje myšlenky v obsáhlém prohlášení ještě prohlubuje. Argumentuje tím, že každý občan, pokud to není disident, je reklamou na činy svojí země.

A nabádá fanoušky, aby se zamysleli nad tím, jaká je v jeho očích realita.

„V této souvislosti je ale třeba zdůraznit, že za tuto reklamu na hrůzné ruské činy nenesou odpovědnost běžní zaměstnanci NHL, tedy ani samotní hráči. A to včetně těch ruských. Veškerou odpovědnost nese nejužší vedení NHL! To znamená 32 majitelů jednotlivých týmů NHL a komisař Gary Bettman,“ píše Hašek.

A dodává: „Právě oni nastavují pravidla. A oni je mohou kdykoliv změnit. Jsou to lidé, kteří z NHL, tedy soutěže, která pro mě to tolik znamenala, udělali největší reklamu na ruskou imperialistickou válku v celém sportovním světě! Právě oni nesou největší odpovědnost za ztracené a zmrzačené životy a za obrovské finanční škody, které reklama jejich soutěže způsobila.“

A snaží se apelovat na fanoušky.

„Hokej jsem vždycky miloval a miluju. Ale zároveň vím, že jsou i důležitější věci. Nic nestojí nad lidským životem. Proto považuji za svoji povinnost informovat fanoušky NHL o tom, co už jsem popisoval. Že je liga reklamou na válku! A kvůli ní bylo a ještě bude ztraceno a zmrzačeno spousta lidských životů. Možná to zní drsně, ale taková je realita.“

A pokračuje.

„Chci tedy všem fanouškům NHL říct, že kdykoliv Pastrňák, Draisaitl, Matthews nebo Laine vstřelí gól, McDavid, Kučerov, Crosby nebo Dahlin nahrají na gól, brankáři Vasilevskij, Bobrovskij, Hellebuyck nebo Saros vytáhnou famózní zákrok, Gudas nebo Tkachuk předvedou hezký hit, tak se jedná o krásný divácký zážitek, ale zároveň je to o to větší reklama na zvěrstva, která dělají Rusové ve válce! Takže tento divácký zážitek, bohužel, stojí lidské životy. Jsou to životy lidí, kteří jsou vám vzdáleni, neznáte je, ale jsou to hrdinové, kteří bojují a umírají při obraně své vlasti. A co je ještě horší, jsou to i životy nevinných civilistů a ukrajinských dětí, kterým se Rusko v čele s Putinem rozhodlo vzít nejen zemi, ale i život...“

Hašek jenom pokračuje v rétorice, s níž začal hned od začátku ruské agrese. Proto odmítá jakkoliv podporovat nadcházející dva zápasy. V hledišti bude pochopitelně chybět.

„Jasně, že se nepůjdu podívat. V žádném případě! To by absolutně nedávalo smysl a bylo by to v rozporu s tím, co říká, a jaké zastávám postoje,“ dodal k tomu pro deník Sport.