Preview NHL: McDavid konečně na vrcholu? Velké očekávání od jedničky

Video se připravuje ... V předchozích dílech se deník Sport a web iSport.cz věnovaly Atlantické, Metropolitní a Centrální divizi. Na řadě je poslední - Pacifická. Tu by měli ovládnout Edmonton Oilers v čele s Connorem McDavidem, který stále čeká na vytoužený Stanley Cup. Český fanoušek se pak může těšit na výkony krajanů Radka Gudase, Filipa Hronka, Tomáše Hertla, Davida Ritticha či Dana Vladaře.

Anaheim Ducks S novým logem vstupují do sezony Ducks. Vrátili se ke kačerovi, byť tentokrát dominuje oranžová barva. Klub si navíc zvolil nového kapitána – Radka Gudase! Cílem sezony je, aby mladí hráči udělali další progres. Jmenovitě jde o Masona McTavishe, Leo Carlssona, Olena Zellwegera, Cuttera Gauthiera či Pavla Minťjukova. Nelze opomenout ani Lukáše Dostála, který sezonu začne jako jednička. A bude jen a jen na něm, zda si tuto roli udrží po celou sezonu. Český kapitán týmu si přeje, aby Ducks bojovali o účast v play off ideálně celý ročník. Aby už na začátku nového roku nebyli mimo hru. A to je reálné. Pacifická divize totiž v porovnání s ostatními nedisponuje tak silnými týmy. Když z výčtu vynecháte Edmonton, Vancouver a Vegas, nevidíte dalšího favorita. Ke zlepšení bude Anaheim potřebovat nadstandardní výkony nejen i od Troye Terryho či Trevora Zegrase. Především druhý jmenovaný stále nenaplnil potenciál. V březnu oslavil 23 let, už je nejvyšší čas…

Calgary Flames Flames procházejí přestavbou. Craig Conroy, GM klubu, dobře vyhodnotil situaci. Kádr, který přebral, neměl šanci na Stanley Cup. A proto jen za poslední rok z týmu odešli například Jacob Markström, Noah Hanifin, Andrew Mangiapane či Elias Lindholm. V nadcházejícím ročníku lze čekat další trejdy. Mohly by se týkat například Nazema Kadriho, Jonathana Huberdeaua, Rasmuse Anderssona či MacKenzieho Weegara. Brankoviště si rozdělí Dan Vladař s třiadvacetiletým Dustinem Wolfem. O místo v sestavě v tréninkovém kempu stále bojuje devatenáctiletý Samuel Honzek. Nejen model deníku Sport a webu iSport.cz očekává, že Flames budou patřit mezi nejslabší týmy NHL.

Edmonton Oilers V uplynulém ročníku se Edmonton dostal do finále play off poprvé od roku 2006. Na Stanley Cup ale nedosáhl, v sedmi zápasech podlehl Panthers. Cíl se pro Oilers nemění. Naopak. Tým přes léto ještě posílil. Přišli například Jeff Skinner či Viktor Arvidsson. Oba by měli sezonu začít ve druhém útoku s Leonem Draisaitlem. Z pamětníků finálové série odešli pouze Ryan McLeod, Sam Carrick a Cody Ceci. Prvně jmenovaný byl vytrejdován do Buffala, Ceci pak do San Jose. Kostra týmu tedy zůstala nedotčena. A pokud vydrží McDavid s Draisaitlem zdraví, Oilers by měli opět dojít daleko. Connor McDavid se blíží dalšímu velkému milníku. Chybí mu pouhých 18 bodů k dosažení hranice1000 v NHL. Téměř jistě to stihne ještě před 28. narozeninami. Jakmile v sezoně dosáhne 62 bodů, stane se druhým nejproduktivnějším hokejistou v historii klubu. Před ním bude už jen legendární Wayne Gretzky (1 669 bodů).

Los Angeles Kings Fanoušci Kings jsou z letních transakcí rozpačití. Není divu. Klub totiž opustil například Matt Roy, jeden z nejpodceňovanějších a zároveň nejlepších defenzivních obránců NHL. Naopak smlouvu až na tři roky dostal Joel Edmundson. Klub po jedné sezoně poslal o dům dál Pierre-Luc Duboise. Z Washingtonu za něho získal brankáře Darcyho Kuempera, který tvoří tandem s Davidem Rittichem. Během přípravného zápasu se ošklivě zranil Drew Doughty. Se zraněným kotníkem by měl týmu chybět několik měsíců. Tím hned výrazně klesly šance Los Angeles na postup do vyřazovacích bojů. Spoléhat se budou muset především na ofenzivu. Jména jako Anže Kopitar, Kevin Fiala, Quinton Byfield, Adrian Kempe, Trevor Moore či Phillip Danault budí respekt.

San Jose Sharks Nejen Calgary, ale také San Jose stále prochází přestavbou kádru. Sharks se navíc podařilo na posledním draftu vybírat z prvního místa. Podle očekávání ukázali na Macklina Celebriniho. Ten ihned začne sezonu v NHL a patří mezi adepty na nováčka sezony. Kariéru v elitní zámořské soutěži odstartuje také Will Smith, kterého San Jose draftovalo o rok dříve. Pokud by se jak Smithovi, tak Celebrinimu podařilo naplnit potenciál, Sharks se mohou do dvou, tří let zařadit mezi stabilní účastníky play off. Největší letní posilou týmu se stal Tyler Toffoli. Podepsal na 4 roky za 6 milionů dolarů ročně. Jeho role je jasná: předat zkušenosti mladým hokejistům a pomoci Celebrinimu k rychlejší adaptaci v NHL. Součástí týmu je i Vítek Vaněček, ovšem Sharks mají momentálně na soupisce tři brankáře. Jaroslava Askarova, kterého získali z Nashvillu, MacKenzieho Blackwooda a právě Vaněčka. Askarov je momentálně zraněný. Jakmile se uzdraví, český brankář bude nejspíš až třetím gólmanem.

Seattle Kraken Seattlu se nepodařila minulá sezona, i proto byl z pozice hlavního trenéra odvolán Dave Hakstol. Nahradil ho Dan Bylsma, který doposud vedl farmu klubu. V létě Kraken investoval do dvou posil. Chandlera Stephensona podepsal na 7 let za 6,25 milionů dolarů ročně. Dále ulovil zadáka Brandona Montoura, který podepsal také na 7 let a vydělá si rovných 50 milionů dolarů. Stejný kontrakt jako Montour podepsal i Matty Beniers. Ten byl v sezoně 2022/23 zvolen nováčkem sezony a Seattle v něho má velkou důvěru. Aby ne, když ho draftoval v roce 2021 ze 2. místa. Seattle by měl patřit mezi týmy, které budou bojovat o účast ve vyřazovacích bojích do posledního kola. Aby se dostavil úspěch, bude Kraken potřebovat výrazně lepší výkony od brankáře Philippa Grubauera.

Vancouver Canucks Canucks jsou v podstatě na vrcholu sil. J.T. Miller, Elias Pettersson či Quinn Hughes patří mezi elitní hráče na svých postech. Stejné by platilo o gólmanu Thatcheru Demkovi, který ale trpí nezvyklými zdravotními problémy. Jeho účast v následující sezoně je nejistá. Vedení Vancouveru reagovalo podpisem Kevina Lankinena teprve před pár dny. Je tu navíc šance, že několik zápasů odchytá i Jiří Patera, který jinak bude jedničkou na farmě Canucks. V posledním ročníku se Vancouver dostal do 2. kola play off, kde v sedmi zápasech podlehl Oilers. Podobný scénář lze očekávat i v následující sezoně. Bude ale zajímavé sledovat výkony Canucks bez zmíněného Thatchera Demka. Brankář číslo jedna bývá základním kamenem při cestě za úspěchem. Přes léto vedení Vancouveru získalo Dantona Heinena, Kiefera Sherwooda, Dereka Forborta či Vincenta Desharnaise, přišel také Jake DeBrusk. Klub naopak opustili Elias Lindholm či Nikita Zadorov.