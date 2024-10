Buffalo - Devils 1:4. Aplaus pro Jágra. Velká show, ale zlaté MS bylo víc

Hokejový svět opět upnul pozornost k Česku. Praha se stejně jako v květnu dostala do epicentra dění. Teď díky regulérnímu startu NHL. Zaplněná hala sledovala vítězství Devils, kteří porazili Sabres 4:1, a energii posílala na led především jedinému českému zástupci. Ondřejovi Palátovi. Ten nebodoval, ale při závěrečné děkovačce mával a vzkazoval: „Díky, vážím si toho!“ V sobotu od 16 hodin se hraje odveta. Naskočí do ní i někdo z krajanů na straně Buffala? A co všechno se dělo při zápase?

Už když ho zabrala kostka při rozbruslení, ozval se potlesk. Jedna z fanynek vytáhla nápis, kde bylo jeho číslo 18, obrázek mistrovského poháru a nápis: „Díky, Ondro!“ To jako vyjádření vděku za životní zážitek, když Ondřej Palát, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, pomohl v Praze vybojovat mistrovské zlato.

Na kostce běželo i hezky sestříhané video právě o českém lídrovi Devils. Mluvil o tom, že ani nesnil o tom, že si jednou zahraje NHL v milovaném Česku…Na konci Palát vzkázal v rodném jazyce: „S láskou, Ondřej Palát.“ Lásku musel cítit i ze zaplněné arény.

Kdo vhodil čestné buly? Volba padla na českou legendu, která zanechala v NHL největší stopu. Tedy vedle Dominika Haška, jenž je však v současnosti pro vedení ligy persona non grata. Ale ani sám někdejší brankář nemíní zámořskému hokejovému kolotoči dělat reklamu.

Takže se puku chopil Jaromír Jágr, druhý nejproduktivnější hráč v historii. Když se objevil na ploše, slyšel obří aplaus, lidi vstali. Stále aktivní útočník pak zamával a show mohla začít. On odešel do útrob O2 areny, kde stejně jako při květnovém šampionátu rozdával podpisy a selfie.

V Devils zanechal větší stopu Patrik Eliáš, který má v Česku roli ambasadora. V úvodu se objevil na střídačce, nechybí na žádné oficiální akci, na kostce běželo video, které vyzdvihovalo jeho přínos a odkaz.

„Moc si toho vážím, že jsem i nadále součástí rodiny Devils,“ hlásí ikona. Podle informací Sportu to bude právě on, kdo vhodí buly v sobotu. Jágr odehrál za Devils 139 zápasů, ve kterých získal 96 bodů (35+61). V lednu 2015 vstřelil v dresu New Jersey hattrick, jako nejstarší hráč v historii. Bylo mu 42 let a 322 dní.

Jeho místo v historii NHL je nezpochybnitelné. Proto padla volba teď na něj.

V mnohém se kulisy v O2 areně blížily květnovému šampionátu. Světový hokej, na ledě číslo 18 a jmenovkou PALAT, v hledišti Jágr. Jak moderátor Libor Bouček. K tomu nápaditá doprovodná show, známé melodie.

Ale jeden zásadní rozdíl tady byl. Atmosféra! S mistrovstvím se to nedalo srovnávat. To se však dalo čekat, načančaný svět NHL nezná evropský styl fandění. Natož ten český, z něhož byli unešení během turnaje i soupeři.

V O2 aréně bylo hodně cizinců, navíc chyběl kotel, fandilo se srovnatelně jako v NHL. Převahu měli fanoušci Devils, kteří vyhráli hned úvodní pomyslnou anketu, kterou vyhlásil Bouček. Víc decibelů se ozvalo na New Jersey. Sabres se ale zase mohli spolehnout na početnou skupinku těch nejoddanějších příznivců, poskládaných ze všech koutů Česka, kteří neúnavně skandovali: „Let´s go Sabres.“

Fanklub měl dokonce buben, v jednu chvíli sborově spustili i klasické české: „Kdo neskáče, není Sabres.“Ale i oni při nepříznivém vývoji polevili. Oba tábory se víc rozparádily až během poslední třetiny, kdy dokonce běhaly mexické vlny.

Devils celkově vládli, dostali se do vedení 3:0 a Buffalo, složené z mladých hráčů s obří potenciálem, zaostávalo. Až v poslední části snížilo.

Sabres hráli bez Čechů. Jiří Kulich (20) i Lukáš Rousek (25) šli v době, kdy se spoluhráči chystali na rozbruslení, prostorem pro novináře k východu. A ptali se ochranky, kudy se dostanou do čtvrtého patra.

Tak moc chtěli hrát. Ale kouč Lindy Ruff ukázal na jiné. Takže se usadili do hlediště. V něm seděl i Martin Rousek, otec talentovaného útočníka. „Mrzí mě to. Už takhle jsem na něj hrdý, kam se dostal, ale pochopitelně bych byl rád, kdybych ho viděl na ledě,“ říkal dvojnásobný šampion se Spartou, jenž v extralize odehrál přes 400 utkání. Když mluvil o synovi, popisoval, jak zesílil, vyspěl, jak už dávno neodpadává ze soubojů. Ale v Praze si nezahrál. Zatím.

Že by v sobotu? „To bych mu moc přál. Stejně jako Jirkovi (Kulichovi). Snad aspoň jednoho z nich vypustí,“ věří Rousek senior, dnes mládežnický kouč.

V sobotu od 16 hodin se hraje odveta. Bude mít už početnější české zastoupení?