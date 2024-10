Ptali jsme se v šatně Devils: V čem je výjimečný Palát? Reakce (ne)překvapí

Tendence podceňovat Ondřeje Paláta byly a budou. Na českého pracanta po celou kariéru dopadal stín větších hvězd, nepatří k těm, kteří prosekají cestu k poháru 50 góly v sezoně. Když s ním ovšem sdílíte kabinu, přínos ohromně oceníte. Nejlépe to aktuálně vědí New Jersey Devils, a tak se deník Sport vydal do jejich šatny pro odpovědi. „Ať Paly nastoupí s kýmkoliv, bude na ledě znát, což je největší kompliment, jaký můžeme hráči dát,“ pravil zadák Brenden Dillon.

V Tampě Bay byl Ondřej Palát nezastupitelný. Stal se jedním ze symbolů zlaté generace klubu se dvěma Stanley Cupy a třemi postupy do finále. Jakmile rodákovi z Frýdku-Místku vypršela smlouva a pro další se v kase Lightning nenašlo dost prostředků, sbalil ranec zkušeností a odjel je předávat do Newarku.

U Devils načne v pozici alternujícího kapitána už třetí ročník. Ve 33 letech dělá talentovanému mužstvu tátu, vychovává mladé naděje, stará se o nově příchozí, aby co nejlépe zapadli. Navzdory tišší povaze jde příkladem. „Hned v prvním dni, kdy jsme se sešli, mě uctivě přivítal. V Praze teď pro nás uspořádal večeři, doporučil nám, čeho si máme ve městě všímat, co bychom měli podniknout,“ popsal obránce Dillon, s jakou empatií Palát ke kolegům přistupuje.

Včera Čech potěšil i fandící děti, jimž rozdal puky a hole. A pak je tu taky herní stránka šikovného křídla. S přibývajícím věkem se stává defenzivním machrem, ale stejně nenechává soupeře v klidu ani na opačné straně kluziště. Může kdykoliv uštknout nebezpečnou akcí, vyslat gólovou ránu.

Palát má vítěznou mentalitu, zní z Devils

„Znám ho už od juniorky a je tím typem hráče, kterému může trenér věřit za všech situací. Velmi spolehlivý, zvládá oslabení, přesilovky, umí všechno. Pro tým znamená opravdu hodně,“ prozradil brankář Jake Allen, jehož s Palátem pojí roční anabáze v QMJHL.

Jestli si něco New Jersey na pokladu ze sedmého kola draftu opravdu cení, je to vítězná mentalita. A vedení věří, že dokáže nakazit ostatní. „Vyhrál už snad všechno. Zná cestu k úspěchu a dobře ví, jaké to je být profesionálem. Tvrdě na sobě pracuje mimo led. Rozhodně je lepší mít ho na své straně, než proti němu nastoupit,“ vyznal se na tiskové konferenci po včerejším otevřeném tréninku kapitán Nico Hischier.

Švýcarský útočník poznal Palátovu obětavost v cestě za úspěchem na vlastní kůži v květnu. V dresu s helvétským křížem se klubovému spoluhráči postavil ve finále mistrovství světa. Po něm se radovali Češi.

Palátův vrstevník Dillon však upozorňuje, že jméno obehnané drahokamy nelze jen tak pořídit ve zlatnictví. „Řeknete si, že Paly má Stanley Cupy, vydělal spousty peněz… Ano, ale zaslouží si je! Vidím teď každý den jeho návyky, jak se připravuje na zápasy. Čistý profesionál, což zdůvodňuje, proč hraje tak dlouho a úspěšně,“ vysvětlil třiatřicetiletý Kanaďan.

Nabytá moudrost ze 150 klání ve vyřazovacích bojích je zkrátka znát. Palátovi přinesla maximální důvěru, už nepotřebuje nikoho přesvědčovat o svých kvalitách. Svědčí o tom postoj, jaký k českému svěřenci zaujímá nový trenér Devils Sheldon Keefe. Když obdržel otázku na herní povinnosti, s nimiž Palát vstoupí do nové sezony, usmál se. „Chci jen, aby byl sám sebou. V lize už toho hodně dokázal a ví, co je potřeba k vítězství. Já zase vím, že odvede veškerou práci, zároveň pozvedne ostatní. Každé střídání bere vážně,“ vysypal seznam superlativů.

5 důkazů Palátovy výjimečnosti

Zlatý šampionát

V play off nebodoval, přesto šlo o první turnaj, kde většina Čechů procitla a zjistila, že Palátův přínos je v jiných herních aspektech. První formaci s posilami Pavlem Zachou a Davidem Pastrňákem poskytl klid, když náhodou propadli, byl připravený zaskočit. Už se nemusel starat o produktivitu a roli dokonale zvládl. Nejlepší moment? Když ve finále hitem rozbil plexisklo.

Vítězné trefy

Mezi roky 2020 a 2022, kdy vládl s Tampou Bay, jich Palát v play off nasázel osm. To on udržel rozhodující brankou ve finále proti Coloradu naději na zlatý hattrick Lightning, která však nakonec přece jen pohasla. V důležitých okamžicích vždycky vyrostl. S celkově 13 vítěznými góly v play off mu patří dělené 21. místo historických tabulek NHL. Skvělý počin na borce ze 7. kola draftu.

Pražská pohostinnost

Spoluhráče pozval na večeři, provedl je po městě. Po pondělním tréninku si plácl s Patrikem Eliášem, prohodil s ním několik slov. V týdnu trpělivě a ochotně odpovídal na otázky novinářů. Včera při veřejném nácviku zase do hlediště rozdal řadu puků, zbavil se hokejek ve prospěch nadšených dětí. Jasná známka toho, že pro ostatní se maximálně obětuje.

Ďáblem proti Sabres

Jak už zaznělo, Palátova hra nestojí na produktivitě, avšak 31. prosince 2014 se u něj spojilo doznívající kouzlo Vánoc a síla novoročních předsevzetí. Za jediný večer proti Buffalo Sabres nastřádal čtyři body, při výhře 5:1 byl na ledě u všech branek Lightning. Dosud jde o jeho nejúspěšnější zápas z hlediska bodů. V Praze má proti stejnému sokovi na co navazovat.

Veni, vidi, vici

Že je český útočník rozeným vítězem, to není jen prázdné klišé. Už v roce 2006 se podepsal na střídavých startech ve Vítkovicích pod dorosteneckým titulem. Pak přidal juniorský, s farmou Tampy ovládl AHL, rok na to byl nejužitečnějším hráčem play off. Dvakrát bral prsten pro vítěze Stanley Cupu, na jaře ovládl mistrovství světa. O mnoho víc už dokázat nemohl.

Preview NHL: Spor o Kulicha. Ještě že Nečas zůstal v Carolině. Může Pastrňák ještě výš? Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

New Jersey Devils Vše o klubu ZDE