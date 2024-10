Za kulisami NHL v Praze: kluby stojí desítky milionů, role Rusů. Co Boston?

Pohodlně se usaďte. V O2 areně, nebo před televizí. Show jménem NHL se rozjíždí. V Praze startuje nejslavnější hokejová liga světa, která má odhadem roční příjmy v astronomické výši 6,2 miliardy dolarů. Deník Sport a server iSport.cz se snažily vypátrat, jak těžké a finančně náročné je přivést slavnou značku do Česka. Kolik to stojí? Proč není reálné získat kluby Toronto nebo Montreal? Jakou hrálo roli, že v Buffalu ani v New Jersey není ruský hráč? Bitva startuje dnes v 19 hodin.