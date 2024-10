Florida zase vyzrála na Pastrňákův tým. Kouč si stěžoval: Byli jsme pomalí

Až přijedete do Bostonu, název Florida Panthers raději nevyslovujte. Za poslední dva roky se soupeř ze slunného poloostrova stal trnem v očích Bruins. S Cats parta okolo Davida Pastrňáka dvakrát v řadě narazila v play off. Přístavní klub nacházel účinný recept aspoň v základní části, v noci na středu však padl s posledními vítězi Stanley Cupu 4:6. „Nevím proč, ale po celý zápas jsme byli pomalí,“ stěžoval si kouč Jim Montgomery.

Léčka zase zabrala. Nepříjemný, kousavý styl, který Florida ve vyřazovací fázi vymazlila k dokonalosti, na Boston funguje jako past. Bruins do ní při zámořském zahájení ročníku zahučeli. Napadání, tlak a zahuštěné střední pásmo jim nevonělo. V utkání se trápili, nic na tom nezměnily ani trefy Čechů Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou.

Mužstvo v letní přestávce přivítalo nové členy kabiny, s jinými se naopak loučilo. Od června zmizelo 16 hráčů včetně brankáře Linuse Ullmarka nebo křídelníků Jakea DeBruska a Dantona Heinena, kteří naposledy zatížili účty protivníků 76 body.

Posílení v podobě gólmana Joonase Korpisala, útočníka Eliase Lindholma nebo zadáka Nikity Zadorova by mělo šrámy zalepit. Příchozí si ovšem musí nejprve navyknout na nové prostředí.

„Nehráli jsme dobře. V první třetině jsme ztratili snad každý souboj u mantinelu, ve vlastním pásmu i před brankou. Panthers začali ostře a podle toho vypadal výsledek. Navzdory vzájemné historii jsme se nedokázali dostatečně soustředit,“ kritizoval nasazení obránce Zadorov, který načal po přesunu z Vancouveru svou dvanáctou sezonu v lize.

Bizarní situace nastala hlavně v brankovišti. Korpisalo jen v první třetině lovil ze sítě čtyři puky. Za normálních okolností signál k vystřídání, aby soužící se tábor získal impulz, zkusil zahájit vzdor. Jenže náhradník na hostující střídačce zůstával sedět.

Byl jím totiž Američan Jeremy Swayman. Ten coby chráněný volný hráč podepsal smlouvu v nejzazším možném termínu před sezonou. S týmem téměř netrénoval, s novou výplatní páskou v hodnotě 8,25 milionu dolarů (190,8 milionu korun) tak pouze leštil lavičku.

„Korpisalo nebyl problém, to jen lidé před ním,“ ospravedlňoval trenér Montgomery, proč se do rošády nepustil. „Nemůžete nechat soupeře dorážet a očekávat, že váš gólman bude předvádět jeden fenomenální zákrok za druhým. Brankář odvedl dobrou práci,“ stál si za svým.

Netradičního scénáře využili duchapřítomní fanoušci Panthers. Jak náskok jejich oblíbenců rostl až ke skóre 6:2, zvyšovala se také intenzita uštěpačného pokřiku: „Chceme Swaymana!“

Ani on by zřejmě topící se Boston nezachránil. Mezi týmy už brzy po startu začala narůstat střelecká propast. Florida si v počtu pokusů mířících na branku vytvořila enormní náskok 14:1, než ho Bruins začali pomalu ukrajovat. Šlo znát, že na červenobílé mají spadeno.

Vedlo to také k frustraci, z čehož obhajující šampioni vytěžili přesilové hry. Nejvíce rozběsnili Trenta Frederica. Ranař z útoku za stavu 0:2 z pohledu Bruins shodil rukavice, ale Matthew Tkachuk pobídku neopětoval.

„Jde o chytrý, disciplinovaný tým. Vědí, proč to dělají, je to součást zápasu,“ nezlobil se kouč Montgomery, že se Panthers vyostřeným střetům z velké části vyhýbali.

Frederic měl jiný názor. „Řekl mi, že do rvačky půjde, ale rukavice neshodil. To je pak složité. Sám se mě na bitku ptal. Měl jsem ho přečíst, ale bylo to od něj trochu bez respektu,“ čertil se rázný člen poražené strany.

Jenže přesně o to Floridě šlo. Bostonu neprospěl forvard Max Jones, když při jedné z mnoha strkanic nedopatřením praštil holí čárového sudího. Znásobil nepohodu, kterou Bruins odháněli až se samotným koncem zápasu, kdy z blamáže vykřesali kosmeticky přijatelnější stav. Střelecký účet uzavřel Pastrňák, jím vyslaný puk se od nohy obránce Dmitrije Kulikova šťastně odrazil do sítě.

