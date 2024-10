Proč sledovat Ducks: Mr. Gudas a jeho děti, floutek z Flyers i dresy, co baví

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Blížící se konec přestavby není pouze ve znamení čím dál lepšího českého gólmana. Byť se Lukáš Dostál v brance Anaheimu parádně uvedl do nové sezony NHL druhým čistým kontem v kariéře, Ducks mířící do éry, kdy už se od nich dají očekávat výhry, stojí i na dalších zajímavých hráčích. V článku iSport.cz se podívejte na největší lákadla, pro které stojí za to sledovat mužstvo z Kalifornie, které se vzkříšeným logem „Mighty Duck“ vede bourák Radko Gudas.

Carlsson Erik Karlsson už velkou kariéru v NHL udělal. Tohle je úplně jiný příběh, neplést! Leo Carlsson je taky ze Švédska, ale žádnou cenu pro nejlepšího obránce ligy nezíská. Jedná se o vysokého centra s geniálním mozkem. Švédskou nejvyšší soutěž hrál už v šestnácti, teď je mu o tři roky víc a jednou bude hlavní hvězdou Ducks. Měří 190 centimetrů a má předpoklady, aby zářil i v celé NHL, zdobí ho výjimečná technika, dovede se prosadit individuálně, dobrý při kombinaci i kolem branky. Těšte se.

Mr. Gudas a jeho děti Pár let zpátky byl Radko Gudas pro NHL hrozbou, která může poslat hvězdy na marodku. Dostával disciplinární tresty, ale pochopil, jaký je trend v nejlepší lize světa. Pořád hraje hodně tvrdě, ale přesně našel hranu, aby platil za respektovaného a férového borce. Každý zápas ho hodně bolí, sráží se, blokuje střely. Ve 34 letech je jako kapitán Ducks na vrcholu kariéry. Kolem sebe má tři talentované borce, trojici Zellweger, Minťukov a Luneau (20 – 21 let) by měl posunout přístupem i radami.

Floutek z Flyers Docela rébus. Trevor Zegras má talent, aby hrál v jakémkoliv týmu NHL klíčovou roli. Co se týká technických kousků, je pro každou lumpárnu. Umí hodit puk brankáři do sítě kolem ucha, když stojí za čárou. Nahraje lobem přes branku na gól. Jenže někdy máte pocit, že všechny tyhle efektní blbinky jsou na úkor výsledku a zápalu. Kdybyste měli vybrat hokejistu, který v cirkuse předvede nejlepší kousek, berete Zegrase. Kdybyste chtěli vítězný typ, řada na něj nevyjde. A to je právě téma. Kudy na něj?

Zegras umí, ale... Ve dvaceti letech nemá Cutter Gauthier ještě v NHL ani gól. Ale říká se, že by jich měl ládovat mraky. V NCAA to uměl. Otazník ale spočívá v jeho povaze, před draftem hlásil zástupcům Philadelphie, že byl stvořen pro tento klub a chce hrát za něj. Pár měsíců po volbě talentů zase řekl, že ani ve snu. Odmítal za klub nastoupit, tak ho Flyers vyměnili do Anaheimu. Kouč Tortorella nakvašeně pronesl, že nevidí rozdíl mezi ním a dírou ve zdi. Sebevědomí Gauthierovi nechybí, tak se uvidí, co góly v NHL.