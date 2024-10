NHL ONLINE: Ottawa - LA 8:7p. Boston padl, Pastrňák bez bodu, v akci Chytil

David Pastrňák se ve čtvrtém utkání v sezoně NHL poprvé neprosadil střelecky a hokejisté Bostonu stejně jako na úvod ročníku prohráli s Floridou, tentokrát doma 3:4. Brankář Karel Vejmelka ve svém prvním soutěžním zápase za Utah musel strávit porážku 0:3 na ledě New Jersey. Další český gólman David Rittich sledoval jen ze střídačky přestřelku mezi jeho Los Angeles a domácí Ottawou. Kanadský tým navzdory dvoubrankovému manku nakonec zvítězil 8:7 v prodloužení. V noci Filip Chytili hájí barvy New York Rangers proti Detroitu. Ivan Ivan v dresu Colorada hraje s New York Islanders. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.