Za úspěchem s Dostálem? Anaheim se blíží do bodu změny, lekce stačily

Paradoxní je, že výhra v San Jose asi těžko spustí takové nadšení po NHL jako nejslavnější prohra Lukáše Dostála. V lednu Anaheim prohrál v Torontu 1:2, poslední gól padl v prodloužení. Ale český brankář vytáhl 55 zákroků, což bylo i nejvíc v historii Ducks. Řešilo se, jak Dostál mučil hvězdy.

Tohle bylo „jen“ San Jose. Anaheim se blíží ke konci přestavby, Sharks se nacházejí nějaké tři až čtyři roky za ním. Navíc kvůli zranění za ně nemohl nastoupit Macklin Celebrini, poslední jednička draftu, takže pozornost se upínala sem. Co s ním je? Kdy se vrátí?

Pozornost pro sebe ale ukrojili čeští gólmani. Vítek Vaněček dostal ze hry jeden gól, Dostál za sebe nepustil nic.

„Puk mě trefoval, spíš kluci přede mnou odvedli spoustu práce, jak blokovali střely,“ ukázal brankář své klasické nastavení, které předváděl i při MS v Praze. Sebe neřeší, radši chválí ostatní. Skončil zápas, jen se narovnal, žádné jančení po druhé nule kariéry.

Kouč Greg Cronin uvedl věci na pravou míru. Dobře věděl, že má smysl gólmana vynést nahoru: „Dělal v zápase opravdu velký rozdíl. Kdyby neměl takový den, mohl se zápas vyvíjet úplně jinak.“

On tedy inkasoval původně z úplně první střely na bránu, ale gól nakonec vymazal centimetrový ofsajd, takže puk v bráně se smazal. Nebyl, oficiálně se nic takového nestalo.

Dobrý zápas je pro Dostála důležitý proto, že zkušenější parťák John Gibson začíná sezonu na marodce. Na startu své dvanácté sezony v NHL musel na operaci se slepým střevem.

„Vypadá to, že Lukáš Dostál se blíží do fáze, že může být jedničkou týmu NHL,“ pronesl redaktor Eric Stephens z The Athletic, než se rozjela sezona.

Právě, čekáte, že si vezme pro sebe výraznější roli, těžší zápasy a začne u Ducks pomalu vládnout. Vážně by ho postupně mohla brát i celá liga, tohle je důležitý krok. Nula na startu sezony ukazuje skvělé naladění na důležitou sezonu.

Anaheim se totiž postupně mění. Být jeho prvním gólmanem může znamenat v příštích sezonách velký zážitek. U Gibsona, který dostává ročně přes 6 milionů dolarů, se poslední roky vždycky řešilo, že odejde. Občas prosáklo ven, že se mu Ducks zrovna nelíbí, pak že to zase rozhodně není pravda a neklepe na dveře generálního manažera, aby si vydupal výměnu.

Ducks ho draftovali, v organizaci rozjíždí dvanáctou sezonu. Ale taky je pravda, že poslední doba, kdy zářil a ještě aspoň trochu sbíral výhry, patří do ročníku 2018/2019. Pak se postupně rozjela tvrdá přestavba Anaheimu, mizela kvalita, jen gólman zůstával. Teď se tým dostává do fáze, že za pár let se začne mluvit o Stanley Cupu. Že by i s Gibsonem? Je mu 31 let, smlouva mu vyprší na konci sezony 2026/2027, takže klidně.

On a Dostál mohou vytvořit pár, který potřebujete – držíte dva gólmany a rozdělíte mezi ně zátěž. Jen do akce by už víc měl jít český brankář. V minulém ročníku chytal ve 44 případech, teď by se mohl dostat nad číslo 50, zvedat úspěšnost zákroků, růst do hvězdných pater.

Změna myšlení Ducks

„Má před sebou velmi dobrou budoucnost. Měl skvělý minulý rok, je hodně pracovitý. Dělá všechno, aby se dostal, kam chce. Vidíte, jak se jeho práce vyplácí,“ vypíchl v podcastu „Chuťovky z NHL“ Peter Budaj, bývalý slovenský brankář a nově i kouč v Anaheimu. „Spoluhráči ho mají rádi, v kolektivu je oblíbený, což je taky důležité,“ přidal k Dostálovi ještě jeden důležitý detail.

Před sezonou z Anaheimu znělo jasně, že aby se klub zvedl, musí jít nahoru i brankáři. Pomalu totiž končí doba, kdy se u Ducks tleská za talent a rozvoj. Už je potřeba se učit vyhrávat.

Tlak na brankáře spočívá v tom, že nad úspěšností zákroků kolem 90 % by se už krčila čela a povytahovalo obočí. „Ovšem další věcí taky je, že pokud nehrajete dobře oslabení, soupeř se dostává do nejlepších pozic na zakončení, vaši brankáři pak podle celkových čísel nevypadají tak dobře,“ přidal Cronin.

Z jeho slov cítíte právě změnu myšlení v Anaheimu: posouvám se, mládeži! Sbírání draftů a talentu skončilo. Teď se učíme, jak uspět. Dostál by při téhle misi mohl, nebo spíš měl hrát důležitou roli.

V Česku už si po MS udělal velké jméno. Trenér brankářů Ondřej Pavelec ukázal velký cit, když věděl, že pokud mu naloží na záda klíčové zápasy, čaroděj z Bedřichovic je zvládne. Ale zámoří pak v létě ukázalo, jakou turnaji přikládá váhu. Když prestižní server Sportsnet skládal soupisku pro mezinárodní turnaj z Česka, Německa, Dánska, Slovenska, Lotyšska a spol.? Do týmu zbytku světa Dostála neviděl. Na seznamu brankářů se zjevil jako až pětka až desítka. Před ním dostal přednost i Elvis Merzlikins po dvou mizerných sezonách v Columbusu.

V Praze Dostál dobře ukázal, že nejlepší je v klíčových zápasech, kdy musíte vyhrát. Brzy by to mohl začít ukazovat i v NHL. Anaheimu už by měla pomalu končit poznávačka. Hodně pomůže, když český brankář zvládne válet víckrát po sobě, jak předvedl na ledě Sharks. Nebo jak by nejspíš řekl on: ať ho to pořád trefuje a spoluhráči hodně blokují.

