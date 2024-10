Silný ročník 99: Nečas září, co ostatní? Boj o NHL i návrat k ruským kořenům

Měli před sebou světlou budoucnost, ve které se čekalo, že zazáří. Silný ročník 1999. Ano, Martin Nečas si získal místo i respekt v NHL, ale co další? Filip Chytil bojuje se zdravím, ale když je fit, pozici v sestavě New York Rangers má. Martin Kaut s Filipem Zadinou udělali krok zpět, ovšem dveře do nejlepší hokejové ligy ještě nemají úplně zavřené. A co odchovanec Sparty Ostap Safin?

Jediné, co ho brzdí, je jeho tělo. Až příliš často končí na marodce, minulou sezonu vynechal skoro celou. Naštěstí se ale nepotvrdily pesimistické scénáře, že mu hrozí konec kariéry. Je zpátky u Rangers. Zdravý Filip Chytil může v klubu hrát přesilovky a mít klíčovou roli. Vysoký centr, se skvělou technikou i dobrým pohybem, do NHL dokonale sedí. Potřebuje být fit, o ostatní se postará.

Někdy se to tak sejde, že se objevíte na špatném místě. Colorado usilovalo o Stanley Cup, nemělo moc prostor dávat šanci mladým hráčům, aby se učili a dělali chyby. A tak Martin Kaut hrál na farmě... Až se dostal do San Jose. Výraznou pozici má ale teď v extralize, v Pardubicích zase letí nahoru. Aktuální sezonu rozjel náramně. Možná zaklepe i na NHL.

Detroit si z něho chtěl vychovat TOP kanonýra, ale nedopadlo to. Zadina nakonec požádal o rozvázání kontraktu, necítil, že by dostal šanci reálně hrát. Upřednostnil sport, za mnohem menší peníze podepsal San Jose, ale v nejhorším klubu NHL si o pokračování za mořem neřekl. Vzal nabídku Davosu a vypadá to, že se rozhodl správně. V prvních 11 zápasech nastřílel sedm gólů.

Ostap Safin

zápasy v NHL: 0

body v NHL: 0

V mládeži patřil ke hvězdám, ale čím byl starší, tím se kariéra brzdila. Na draftu si ho vybral Edmonton a on ještě vytahoval fórky, jak si to strčí s McDavidem. Ale tak daleko se nakonec nedostal. U Oilers střídal AHL s ECHL, pak odešel do Sparty, ale taky žádná sláva. Před rokem se nakonec otočil k ruským kořenům a odešel do KHL. Hraje za Togliatti, na NHL to už nevypadá.