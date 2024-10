Tohle je Utah. Za kulisy nového klubu NHL: Nikdo normální by do toho nešel

Punc oficiality a s ním povolení k přestěhování získali teprve v dubnu. Měli necelého půl roku na to, aby na zelené louce postavili organizaci schopnou fungovat v nejlepší lize světa. K dispozici dostali hráče a trenéry, víc nic. Teď mají za sebou čtyři zápasy, stroj rozhýbali.

Miliardáři Smithovi se pustili na stezku odvahy. Průchod zvládli se ctí a resuscitovali odpadlíka NHL. Trhliny se najdou. Klub nedisponuje stálým tréninkovým centrem, které se teprve buduje. Tribuny mají prozatímní kapacitu 11 131 míst, protože vznikly pro účely basketbalistů. Tým taky využívá jen prostý, přechodný název. Přesto funguje, navíc daleko lépe než na předešlé adrese.

„Vždycky jsem věřil, že NHL do Utahu patří. Potvrdili to. Všechno zvládli skvěle,“ potěšilo ligového komisionáře Garyho Bettmana, paradoxně velkého zastánce předchozího projektu v arizonské poušti, kde mužstvo držel coby těžce nemocného pacienta na přístrojích.

34 Tolik tisíc fanoušků Utahu provedlo předběžnou rezervaci na permanentní vstupenku pro sezonu 2024/25.

Obrátil názor. Podobně jako hráči, kteří najednou procitli. Ještě nedávno bránili Coyotes před novináři zuby nehty, Keller se v pozici opory a tváře mančaftu zúčastnil nespočtu schůzek za účelem získání prostředků na výstavbu nové arény. Všechna snaha marná. Obchod za 1,2 miliardy dolarů byl nakonec stejně nevyhnutelný.

„Nikdo normální by se k tomuhle neupsal. Ale se ženou asi moc nepřemýšlíme. Vždycky je to o lidech, které máte kolem sebe. Návod nám opravdu nedali,“ smál se Ryan Smith, většinový majitel.

Podnikatelé z oblasti technologií už ve městě vlastnili dvě sportovní značky: ve fotbalové MLS mužstvo Real Salt Lake, ale hlavně Utah Jazz z basketbalové NBA. Právě proto se na premiérovém zápase hokejistů Utahu proti Chicagu objevila velká hvězda světa bezedných košů Lauri Markkanen. Napojení na Jazz dává týmu českého brankáře Karla Vejmelky velkou výhodu.

800 Počet zaměstnanců, které Utah HC přijal na plný nebo částečný úvazek za účelem stěhování.

„Chceme, abychom byli jako zvláštní rodina. Určitě je podpoříme, oni nás také, zároveň mezi sebou budeme na dálku soupeřit,“ pravil Will Hardy, trenér basketbalistů, kteří obývají stejnou arénu.

O Utah HC je dobře postaráno. Hráči už nepociťují nejistotu, nemusí řešit starosti mimo mantinely. Vlastníci okamžitě po oznámení stěhování uspořádali akci mužstva s fanoušky. Na osobních schůzkách zjišťovali, co by hokejisté potřebovali pro herní i životní pohodu. Požadavky pak zohlednili, nešlo o prázdné sliby, které by vyhnily do ztracena.

„Vím, že to bude znít blbě, ale stejně to řeknu. Když jsem vešel poprvé do šatny, pomyslel jsem si, že už jsme opravdu tým z NHL,“ prohlásil jasně generální manažer Bill Armstrong.

Značnou změnu cítí také Lawson Crouse. Kanadský útočník strávil předchozích osm sezon v dresu Coyotes, patřil k nejdéle sloužícím hráčům. „Pak se všechno hrozně rychle změnilo. Co mě ale šokovalo, kolik podpory jsem v Utahu dostal. Smithovi udělali neskutečnou práci, výborně nás uvítali,“ pochvaloval si křídelník.

Představa, že se v Arizoně rozpustily ledy, přesto některé dál trápí. Vlastník Phoenix Suns Mat Ishbia by jednoho dne rád přitáhl hokej zpět. „Když to půjde, udělám to,“ slíbil miliardář.

