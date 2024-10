Chybně napsaná jména v NHL: trapas pro Čecha i vítěze. Gretzky dvakrát!

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Chybně napsané jmenovky. Úplně se nedá říct, že by ve sportovním světě byly na denním pořádku, i tak ale čas od času podobný omyl vykoukne na dresu a utrhne klubu velkou ostudu. NHL rozhodně není výjimkou. Historie nejlepší hokejové ligy světa pamatuje celou řadu kiksů, po kterých se jste si zřejmě museli říkat, zda týmy vůbec znají své hráče. Jako poslední se stal obětí takového přehmatu český brankář Vítek Vaněček. V článku iSport.cz se podívejte na přehled nejznámějších případů zkomolených jmen v nablýskané zámořské soutěži. A pozor, klidní nemohou být šampioni ani největší legendy.

Vítek Vaněček Brankář Působení v NHL: 2020-? Nejnovější případ, kdy si klub odnesl z ostudy dres, se týká českého hokejisty. Byť Vítek Vaněček za San Jose odchytal zatím jen čtyři zápasy, v klubu už je po výměně z New Jersey od minulé sezony. Fanoušci se tedy dost divili, když do domácího utkání s Coloradem (1:4) nastoupil rodák z Havlíčkova „překřtěný“ jako Vanacek. Těžko říct, zda by si Sharks této chyby všimli, kdyby nebyli na síti X upozorněni reportérem Maxem Millerem, jehož příspěvek se virálně šířil. Technicky vzato nastupuje osmadvacetiletý fantom v NHL s nepřesnou jmenovkou od svých začátků ve Washingtonu, když na zádech nosí jméno bez diakritiky.

Arturs Šilovs Brankář Působení v NHL: 2023-? Necelé čtyři roky čekal lotyšský brankář na chvíli, kdy se poprvé postaví mezi tři tyče v ostrém zápase NHL. Příležitosti ve Vancouveru se dočkal 15. března 2023 v duelu proti New York Rangers a to poslední, na co rodák z Rigy myslel, nepochybně bylo, jaké jméno nosí na zádech. Nicméně nejen přihlížející rodina i přátelé si během velkého večeru museli všimnout, že do premiérového utkání nenastoupil Šilovs, ale „Silvos“. Gólman se špatnou jmenovkou navíc nezabránil prohře Canucks 4:6. Byť si klub dává od omylu z premiéry pozor, dodnes na internetu vidíte příspěvky a články, které dál komolí bronzového medailistu a hrdinu Lotyšska z MS 2023.

Nicklas Grossmann Obránce Působení v NHL: 2006-17 Pokud vám nepřijde popletení jména bývalého švédského obránce jako nejpodivnější, tak věřte, že je rozhodně nejdelší. Až do roku 2012 byl totiž majitel stříbra a bronzu z mistrovství světa znám pod příjmením Grossman. Bez chybějícího „n“ v příjmení hrál dlouhých osm let! Správně napsané jméno dostal na dres až po výměně z Dallasu do Philadelphie, když si Flyers všimli rozdílu v hráčově pasu. Jak k opravdu zvláštní chybě mohlo vůbec dojít u borce s 592 starty v NHL? „Myslím si, že jsem nechtěl nic říkat, když jsem jako mladý přicházel,“ přiznal Grossmann s odstupem. „Dostal jsem prostě dres s tímto jménem a s tím jsem do toho šel.“ Vtipné je, že stejného omylu se dopustila i švédská reprezentace.

Alex Chiasson Útočník Působení v NHL: 2013-23 Představte si, že v nejlepší hokejové soutěži světa hrajete skoro deset let, máte za sebou dokonce mistrovské oslavy se Stanley Cupem a stejně dostanete na dres špatně napsané jméno. Přesně toto se stalo Alexu Chiassonovi v roce 2021. Po třech letech strávených v Edmontonu přestoupil ke kanadskému rivalovi z Vancouveru. Když nastoupil poprvé do akce za Canucks, na zádech měl příjmení „Chaisson“. Na obranu klubu, rodák z Montrealu podepsal roční kontrakt jen tři dny před premiérou. Je možné, že si vedení spletlo kanadského veterána s K´Lavonem Chaissonem, zadáka z NFL hrajícího tehdy za Jacksonville. Nic to ovšem nemění na faktu, že Vancouver musel vědět, koho podepisuje.

Rob Niedermayer Útočník Působení v NHL: 1993-2011 Mít vyryté jméno na Stanley Cupu očividně vážně není zárukou. V případě Roba Niedermayera si Buffalo odneslo dvojnásobnou ostudu. Kanadský borec, který během 16 sezon v NHL odmakal 1153 ostrých zápasů, se na závěr úspěšné kariéry rozhodl posílit Sabres. Hráč s tehdy dost zvučným jménem však na minimálně tři zápasy nastupoval s příjmením „Neidermayer“ na dresu. Překlepu si hlavně nikdo nevšiml, dokonce ani sám hráč, který se poté v zámoří rozloučil. Mimochodem, závěrečná Niedermayerova sezona v nejlepší hokejové lize světa je i poslední ročník, kdy Buffalo hrálo play off.

Antti Niemi Brankář Působení v NHL: 2009-19 Jak se zdá, v NHL musí být na pozoru nejen šampioni, ale i zahraniční gólmani, obzvláště po změně adrey. Chybně napsané příjmení neminulo ani Anttiho Niemiho, který v roce 2010 vychytal Chicagu Stanley Cup. Finský brankář, který před sezonou 2015-16 posílil Dallas, novou štaci málem zahájil se zkomoleným jménem „Nieme“ na dresu. Může být vděčný manažerům Stars, že zahlédli překlep už při rozbruslení před úvodním zápasem, protože bronzový medailista z olympiády v Soči 2014 si údajně nevšiml, že něco nesedí. Naštěstí došlo k rychlé výměně trikotu a ostuda se utkání s Pittsburghem nedotkla.

Kyle Okposo Útočník Působení v NHL: 2008-24 A zase Buffalo! Sedm let po Niedermayerovi zkomolilo příjmení dalšího hráče. Kyle Okposo, který se v dresu Floridy před minulou sezonou rozloučil s profesionální kariérou se Stanley Cupem nad hlavou, se dostal do podobně trapné situace. Hráči, kterého Sabres v roce 2016 podepsali na sedm let, popletli jméno na začátku jeho druhé sezony v klubu. 9. října 2017 někdejší reprezentant USA před utkáním s New Jersey zaznamenal, že mu klub dal nové jméno „Okoposo“. Rychle tak požádal o nový dres. Jistotu evidentně nemáte ani se smlouvou za 42 milionů dolarů. Ke smůle Buffala šlo již o druhý přehmat v horizontu několika měsíců. Švédský brankář Jonas Johansson dostal v červenci trikot s příjmením „Johanosson“ na zádech. Štěstí v neštěstí pro Sabres bylo, že probíhal „pouze“ letní kemp.