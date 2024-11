Pavelec o Winnipegu: Je tam větší zima než na Marsu! Chválí gólmana

V logu mají obrázek tryskáče. Trefné. Podobně si hokejisté Winnipegu Jets počínají v téhle sezoně. Nejrychleji v historii doletěli k patnácti výhrám, spotřebovali na to pouhých šestnáct zápasů. „Přitom jsem si myslel, že šanci jít na vrchol propásli,“ říká bývalý brankář Ondřej Pavelec, jenž za kanadský klub šest let chytal. Pro iSport.cz popisuje, v čem je největší síla aktuálně nejlepšího týmu NHL, i jak vzpomíná na to, když ve Winnipegu bylo minus padesát.

Ze sedmnácti zápasů mají patnáct výher. A s přehledem vévodí nejenom Západní konferenci, ale celé lize. „Hlavní stavebním kamenem je brankář, o tom není sporu,“ říká Pavelec o svém někdejším parťákovi. Connor Hellebuyck je ve 31 letech v životní formě, v letech 2015 až 2017 s ním současný trenér gólmanů v národním týmu působil. Právě ve Winnipegu.

Jaký je?

„Skvělý kluk. Já jsem ho nezažil v úplně tom největším rozletu. Když k nám přišel, tak začínal, oni si ho stáhli z univerzity.“

VIděl jste v něm už tehdy velkou konkurenci?

„Každý chce chytat, to je jasné. On si počkal na svou šanci, šel přes farmu. Postupně se dostal nahoru. Klub už v tu dobu dobře věděl, co dělá. Dvakrát vyhrál Vezina Trophy, patří k nejlepším v lize. Má největší zásluhu na tom, kde teď Jets jsou. Stojí to na něm.“