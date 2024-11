Kdo je nový kouč Bostonu: „potřebný kopanec do zadku“, má zkušenosti

Útoky zůstaly ve složení jako dřív. Pastrňák a Zacha s Geekiem, na první přesilovce oba Češi s McAvoyem, Lindholmem a Marchandem. Rozhodně to není tak, že by Joe Sacco spíchnul pro Bruins narychlo nové šaty. Možná bude chtít hrát víc nahoru dolů, je zastáncem osobnějšího přístupu k hráčům. Nicméně v klubu působí od roku 2014.

Jako asistent pracoval pro tři své předchůdce: Clauda Juliena, Bruce Cassidyho a Jima Montgomeryho. Vedle Jeffa Danielse z Caroliny sloužil v roli pobočníka v jednom klubu nejdéle ze všech aktivních trenérů. Teď má vyvést Bruins ze současného marasmu.

„Věřím, že má trenérské zkušenosti, aby přivedl hráče a celý tým zpět ke konzistentním výkonům, které NHL vyžaduje k dosažení úspěchu. Budeme i nadále pracovat na nezbytných úpravách, abychom splnili očekávání fanoušků,“ uvedl generální manažer Don Sweeney.

Jinými slovy, 55letý Sacco má po znepokojivém startu do sezony probudit Boston v čele s jeho největšími hvězdami. „Joe je skvělý člověk a trenér. Asi kopanec do zadku, jaký chlapci potřebují,“ citovala reportérka Emily Kaplanová textovku od nejmenovaného hráče.

„Jako trenér rostete na základě svých zkušeností. Napodruhé jste lepší, než když to děláte poprvé. Takže ano, pokud se naskytne příležitost a nastane správná situace, rád bych to zkusil znovu,“svěřil se Sacco letos v létě novináři Kevinu Dupontovi.

Nový kouč má zkušenosti

Měl nabídky odjinud, hlavního kouče dělal už v Coloradu. Z pozice asistenta ho v roce 2008 povýšili poté, co nečekaně odstoupil Patrick Roy. Avalanche ve své první sezoně dovedl do play off a byl finalistou Jack Adams Award určené pro trenéry v NHL. Po čtyřech sezonách skončil. Než přišel do Bostonu, působil 11 let na různých trenérských pozicích v AHL i NHL, asistenta dělal ještě v Buffalu.

Jako hráč prošel v NHL pěti týmy, nejdéle působil v Anaheimu. Reprezentoval USA na olympiádě a šesti světových šampionátech. Platil za všestranného útočníka. Už díky pověsti se hodil na pozici asistenta pro oslabení. V minulých sezonách se mu v Bruins dařilo vytvořit ze speciální jednotky jednu z nejspolehlivějších v lize.

Za deset let Saccova působení měl Boston dvakrát nejlepší oslabení v lize, sedmkrát byl v nejlepší desítce. Jenže v nynější sezoně Bruins selhávali naprosto ve všem. Měli nejhorší útok, obranu, přesilovky, při nichž inkasovali nejvíc gólů. Ve hře v početní nevýhodě se krčili na 25. místě.

Očekávání nenaplňují nově příchozí Lindholm a Zadorov, víc se čeká od zavedených lídrů. Brankář Swayman, jehož Bruins osm dní před zahájením sezony podepsali na dalších osm let, je velké zklamání. Montgomery se snažil mačkat všechny knoflíky. Křičel na kapitána Marchanda, posadil Pastrňáka. Další nehráli. Potom zmáčkl knoflík GM Sweeney.

Potíže už v kempu

Vedení Bruins se rozhodlo pro osvědčený způsob nápravy. Skončil Montgomery, který v předminulém ročníku dovedl mužstvo k rekordním 65 výhrám. Sacco je třetím koučem za posledních sedm let. Na tiskovce po jeho prvním tréninku v roli hlavního kouče Sweeney uvedl, že měl už během kempu pocit, jako by se Bruins zadrhli. „Hráči prožili své životní sezony a považovali za samozřejmost, že se hned vrátí na stejnou úroveň,“ pravil. Možná, že se zásahy ještě neskončil.

Očekává se, že Montgomery zase brzy najde práci. Dalšími kandidáty na změnu můžou být Pittsburgh, Detroit a Nashville. Třesk na střídačce takhle brzy v sezoně se občas vyplatí. Jako naposledy v Edmontonu, kde Jaye Woodcrofta loni v listopadu nahradil Kris Knoblauch a Oilers dostal do finále Stanley Cupu. To může dávat naději Bostonu a jejich novému kouči Joe Saccovi.

Posledních pět koučů Bruins: