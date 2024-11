Pozor na Řezníka! Gudas ostře, ale čistě sundal soupeře. Mstitele seřezal

Moment okořeněný pořádnou dávkou české tvrdosti se odehrál v 29. minutě, kdy Ducks zrovna doma vedli nad Sabres 1:0. Do pásma Anaheimu si našel cestu člen třetího útoku Buffala Jason Zucker, svůj pobyt u soupeře a držení puku ale omezil jen na několik sekund, než byl „přivítán“ již připraveným Radkem Gudasem .

Ostřílený zadák si na vetřelce ve vlastní třetině počítal, zkušeně si připravil loket do správné pozice a bokem napálil do Zuckera. Ukončenému Američanovi vylétly nohy do vzduchu a nebýt mantinelu, možná by se zastavil až o jednu z palem před Honda Center. „Pozor na Řezníka,“ napsali Ducks k videu se zásahem na sociálních sítích.

Brutální hit, který byl ovšem v rámci pravidel čistý, nadchl fanoušky Ducks, zároveň ale pěkně vytočil Connora Cliftona. Devětadvacetiletý obránce Buffala si bouráka z Česka rychle našel a za chviličku už v mezikruží padaly na hřiště rukavice. Zuckerův mstitel začal nebojácně a lídru Anaheimu zasadil několik ran pěstí, jenomže většinu z nich Gudas vykryl, a když dostal příležitost, soupeře seřezal. Po brzkém pádu obou aktérů na led, sudí rvačku roztrhli a poslali je na pět minut na trestnou lavici.

Za necelé čtyři minuty se shazovaly rukavice ještě jednou. Jansen Harkins z Anaheimu napodobil parťáka Gudase a také tvrdě hitoval. Mstít se v tu chvíli chtěl pro změnu mladík Zach Benson. Na pěstní duel ale nedošlo. Rozhodčí zasáhli ve chvíli, kdy se protivníci sotva chytli.

„Líbilo se mi, jak se Benson a Cliffy zachovali. Bylo tam pár tvrdý hitů a my jsme na ně odpověděli. Tým tak získává pospolitost,“ řekl trenér Buffala Lindy Ruff k mstitelům.

Ducks následně po trefě Isaca Lundeströma odskočili do vedení 2:0 a zdálo se, že mají namířeno k výhře před zaplněnou domácí halou. Závěr druhé třetiny ale náskok Anaheimu úplně spláchl. Buffalo za necelou minutu srovnalo na 2:2. O vyrovnávací gól se postaral Gudasem orazítkovaný Zucker.

Duel tak muselo rozhodnout až v prodloužení, kdy nastala chvíle Jiřího Kulicha. Český útočník, který se vrátil do sestavy Sabres po zranění Tagea Thompsona, se před brankou Ducks dostal k vyraženému puku od gólmana Johna Gibsona, na nic nečekal, dorážkou rozvlnil síť a prvním vítězným gólem v NHL stvrdil povedený obrat svého týmu.

„Strašně si cením, že jsem dostal od trenéra příležitost, obzvláště v prodloužení. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ usmíval se Kulich, jenž byl zvolen 1. hvězdou utkání v Anaheimu.