Gudas: Dostál a Gibson jsou super tandem, na McDavida se musíte vyspat

Obránce Radko Gudas byl opět hostem pořadu Insider NHL na iSport.cz. Nedávno obletěl svět úsměvný klip, jak se pod pseudonymem Jim snažil se spoluhráčem Ryanem „Bryanem“ Stromem prodávat v New Yorku merchandising Anaheim Ducks. „Strávili jsme tam asi dvě hodiny, ale krásně to sestříhali. První interkace byla s klukem z Čech. Nepoznal mě, až jeho maminka,“ vracel se k natáčení. Jak přišel zrovna k přezdívce Jim? Kolik dresů prodal?

Kapitán Ducks mluvil k situaci brankářů v týmu, co pro mužstvo a Lukáše Dostála může znamenat návrat Johna Gibsona. „Dosty měl na začátku sezony super šanci se ukázat. Předvedl, že může být jednička, získat sám vítězství pro celý tým. Teď se vrátil Gibby a je vidět, že má taky dobrou formu. Lukášovi jedině prospěje, když bude chytat víc, než 25 nebo 30 zápasů, co měl naposledy. John chce chytat taky. Jsou super tandem a jsem rád, že nám oba pomáhají a můžeme se o ně opřít. Pro tak mladý tým je to hodně důležité,“ připomněl.

Connor McDavid pokořil hranici 1000 bodů. Edmonton spadá do Pacifické divize jako Anaheim, týmy se střetávají častěji. Jak se dá na takového hráče připravit? „Chce se na to vyspat, pak se ráno dobře rozcvičit a doufat, že nohy budou jezdit stejně jako jemu,“ usmál se Gudas. Za nejlepšího hráče však považuje Aleksandra Barkova, s nímž se potkal na Floridě. Taky řekl, proč.

Taky přiblížil, jak v týmu prožívali prezidentské volby a proč si kromě Movemberu nechal jen knír, jaký nosil už v Tampě a Philadelphii. „Nemůžu říct, že se nám úplně dařilo. Rozhodl jsem se, když do toho někteří starší kluci půjdou, oholím se taky,“ prozradil Radko Gudas v pořadu NHL Insider.

