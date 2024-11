Pěšky na zimák! Netradiční příjezd, Vejmelku a spol. zradila doprava

Na záběrech jsou vidět hráči v oblecích kráčející centrem osvětleného města.

Obránce Maveric Lamoureux vysvětluje, že kvůli husté dopravě se autobus vůbec nehýbal a nyní už mají nejvyšší čas, aby se dostali do haly. „Pro každého je to poprvé, já nikdy nic takového nezažil,“ konstatoval.

Problémy a kolaps dopravy způsobila uzavírka několika ulic, které byly neprůjezdné kvůli každoročnímu průvodu Santa Clause.

Podobné těžkosti prožil v Torontu v červnu i bývalý člen skupin One Direction Niall Horan, jenž rovněž musel kvůli zácpě spěchat pěšky centrem města, aby se dostal včas na vlastní koncert ve Scotiabank Areně.

Toronto has too much traffic so the boys got off the bus and walked to the rink! 😆 I smell a conspiracy! pic.twitter.com/5PSqlxAoVg