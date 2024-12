Na dalších sto let! Boston velkolepě slavil výročí, Pastrňák bavil helmou

„Extrémně vás to motivuje. Už v kabině jsme se bavili, jaká je čest oblékat tenhle dres a jak moc znamenají pro tohle město lidé, kteří tu hráli před námi, a taky fanoušci. Byl to skvělý okamžik, který nám pomohl pochopit, co tady reprezentujeme. Ceremoniál byl neuvěřitelný,“ vykládal po utkání brankář Jeremy Swayman, který sledoval velkou slávu spolu se spoluhráči ze střídačky.

Sám obléká dres s velkým béčkem na hrudi už pátou sezonu, takže zažil zblízka celé oslavy, které se táhly už uplynulým ročníkem. Na jeho startu mohli fanoušci před bostonskou TD Garden sledovat dlouhý zástup legend z historie klubu. Část z nich se vrátila i na nedělní uzavření stoletého jubilea.

Na ledové ploše se spolu sešli Willie O’Ree, Bobby Orr, Phil Esposito, Johnny Bucyk, Ray Burque nebo Patrice Bergeron a řada dalších osobností bostonské historie, případně jejich potomci. Mezi šestnáctkou vybraných hvězd nechyběl ani současný kapitán týmu Brad Marchand.

„Je to šílené. Jsou to lidé, které jsem si idolizoval a ze kterých jsem byl nervózní. I teď je opravdu speciální se s nimi potkat. Nikdy jsem ani nesnil, že budu něčeho takového součástí. Nemůžu říct dost o tom, jak úžasná tahle organizace je,“ rozplýval se šestatřicetiletý lídr týmu.

Spolu s ostatními tvářemi předal pomyslnou pochodeň nové generaci, když přihráli puky nastoupeným mládežnickým hokejistům z Bostonu a jeho okolí. Marchanda pak čekal ještě pořádný fofr – z ledu do kabiny, z obleku do výstroje a rychle zase na rozbruslení.

Už během něj na sebe upozornil český útočník David Pastrňák, který vyjel na hřiště v retro helmě značky Cooper a strhl na sebe velkou část pozornosti. To se mu povedlo i v zápase, kde přesnou ranou zvýšil na 2:0 a zapsal se mezi trojici bostonských střelců, která skórovala v rozmezí pouhých 70 sekund. Úřadující mistr světa se trefil podeváté v ročníku a stylově ve svém 700. zápase v NHL.

Největšími hvězdami duelu se ovšem stali Charlie McAvoy a Charlie Coyle, kteří se prosadili shodně dvakrát a dovedli Bruins k cennému vítězství 6:3.

„Nemělo by to tak být, ale někdy potřebujete připomenout, jak speciální je být hráčem Bruins a jak pyšní byste měli být, že oblékáte stejný dres jako lidé, které jsme tu před zápasem viděli. Snažili jsme se na to zaměřit a jsme šťastní, že jsme vyhráli před těmihle osobnostmi,“ zářil McAvoy.

Na týmu se výrazněji nepodepsaly ani dlouhé prodlevy, které kvůli ceremoniálu vznikly. I když bylo úvodní vhazování plánované na 21:00 středoevropského času, začalo se až o více než hodinu později.

„Bylo to dlouhé odpoledne, hráče to dostane z jejich rutiny. Snažili jsme se, aby zůstali koncentrovaní, ale byl to speciální den. Dokázali jsme se postupně nastartovat, dali jsme první gól a pak už se to nabalovalo,“ komentoval nezvyklou situaci prozatímní kouč Bruins Joe Sacco.

Jako talisman pro jeho svěřence zafungoval dost možná i veliký medvěd, který od soboty stojí vedle bostonské arény. Bronzovou sochu odhalil klub v rámci oslav a ihned se stala místem, kde se fanoušci před zápasy schází. Pohlazení levé přední tlapy se rychle stalo novou tradicí, jež má týmu přinést štěstí.

Boston ho bude potřebovat. Rozpačitý vstup do sezony odnesl vyhazovem trenér Jim Montgomery a od jeho odchodu vyhráli Bruins čtyři zápasy ze šesti. Přesto jsou v tabulce Východní konference až osmí. Další zápas čeká Boston v noci z úterý na středu proti Detroitu.

„Už dlouho děláme správné věci a bylo jen otázkou času, kdy za to budeme odměněni. Teď v tom budeme pokračovat. Máme před sebou dva dny tréninku, využijeme toho a vezmeme si z toho pozitivní věci,“ vyhlásil optimisticky brankář Swayman po slavnostním večeru.