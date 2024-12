Přestup Jiříčka! Kdy klapne NHL? Nový šéf chválí: Davida chtěli všichni

K tomu kroku se schylovalo týden, v úvahách byl po měsíce. V noci na neděli Columbus oznámil přestup českého obránce Davida Jiříčka do Minnesoty. Čerstvě jednadvacetiletý zadák a někdejší šestka vstupního draftu NHL posiluje mužstvo s dalšími tuzemskými nadějemi Jakubem Laukem, Adamem Raškou a Davidem Špačkem. „Jiříčka brzy uvidíme v hlavním týmu,“ slíbil generální manažer Wild Bill Guerin šanci, jaká defenzivnímu klenotu na dosavadní adrese unikala.

Šest zápasů v hlavním týmu, s jedinou výjimkou spíš kratší štěky. Těžká zkouška nervů. David Jiříček se hned na startu aktuální základní části dostal na hranu sestavy, u Blue Jackets často plnil nezáviděníhodnou roli zdravého náhradníka. Bylo zjevné, že pokud nechce naděje na velkou kariéru zahodit, musí pryč. Na místo, kde mu nabídnou cestu rozvoje.

Nejhlasitějším zájemcem se stala Minnesota, která nakonec usmlouvala následující obchod: spolu s klatovským rodákem získala volbu v pátém kole nadcházejícího draftu. „Najdu spoustu věcí, které se mi na Davidovi líbí. Vysoký pravák, braný na špici draftu, od začátku využívaný mezi nejlepšími. V NHL něco odehrál, ale nejspíš potřeboval změnu,“ uvedl Guerin, hlavní strůjce dohody.

Náklady? Dvaadvacetiletý bek z farmy Daemon Hunt, třetí a čtvrté kolo draftu 2026 a ještě druhé napřesrok. Do Columbusu zamíří také elitní výběr, pokud by však Wild v létě volili mezi první pětkou, odloží se tato varianta o rok. Takový scénář však není moc pravděpodobný.

„Cítili jsme, že David za tu oběť stojí. Někdo takový nám chyběl, všichni v organizaci ho chtěli. Potřebuje kouče, správné vedení, ale talent a schopnosti má, v rukou kanón. Uvidíme, jakou odpovědnost mu budeme moci dát, což chvíli potrvá, musí se učit. Chceme mu pomoct a bereme ho jako investici,“ popsal nejvyšší muž vedení Minnesoty.

Z pohledu Jiříčka by měl odklon trasy znamenat vysvobození, třebaže konkurence po přesunu bude rovněž neúprosná. Na severu USA mají šest obránců pod jednocestnou smlouvou, byť Jonas Brodin momentálně marodí. To by mohl být prostor pro Jiříčkovu první vlaštovku. Hned po přestupu ho nicméně nový zaměstnavatel poslal na farmu.

Hráč i jeho agent Michal Sivek doufali, že čahoun s tvrdou střelou zažije průlomový ročník. „David každým dnem dokazuje, že je špičkovým hráčem, takže věříme, že celou sezonu stráví v hlavním týmu. Jestli to bude v Columbusu? Věříme, že ano. Dle našeho názoru by byl Jířa mezi šesti beky v jakémkoliv týmu NHL,“ popsal v červencovém rozhovoru pro deník Sport obráncův zástupce.

Upínal se ke změně vládnoucí garnitury. V Ohiu se totiž ke kormidlu dostal nový generální manažer Don Waddell, který poté angažoval trenéra Deana Evasona. Ten však v Jiříčkovi základní pilíř obrany nenacházel. Čecha poprvé vyslal na plac 20. října právě proti Wild, kdy si talent z postu sedmého beka připsal asistenci. Další body už v NHL od té doby nepřidal.

Jiříčkův první gól v NHL! Skrytou střelou se prosadil proti NY Rangers Video se připravuje ...

Napětí nicméně vzrůstalo po delší čas. V lednu se Jiříček veřejně ohradil proti neustálému pendlování mezi farmou a elitní úrovní. Šlo o neobvykle odvážný krok, který v zámoří rezonoval. „V NHL jsem hrál dobře, měl bych tam být. Někteří kluci ze stejného draftu mají řadu minut, chci totožnou možnost. Blue Jackets mi řekli, že nejsem dost dobrý, což si nemyslím,“ tepal Jiříček do klubu pro vlivný server The Athletic.

Jenže ani obměna ve vedení či v realizačním štábu nevedla k významnějšímu posunu. Náročným sítem mladík odkojený plzeňským hokejem neprošel. „I tak bych chtěl Davidovi poděkovat za podíl na chodu organizace. Přeji mu jen to nejlepší,“ nechal se slyšet boss Waddell, který už s napětím očekává čerstvou zásilku. „Hunt je velmi dobrý, mladý obránce. Vítáme ho v naší rodině.“

Tu opouští dříve opěvovaný syn ze západních Čech, který upadl v nemilost. Nyní potřebuje dokázat, že Columbus udělal chybu. Minnesota po tuzemské naději pokukovala už předloni na draftu, tehdy ovšem volila z 19. místa, takže její šance na zisk Jiříčka byly nicotné. „Jakmile se nabídla tato příležitost, všichni v klubu za mnou stáli,“ odhalil Guerin.