Boston se oklepal a smetl Vancouver. Češi zářili, další milník pro Pastu

Podobný kousek se mu naposledy povedl v první polovině loňského dubna. Hokejista David Pastrňák v noci na neděli řídil výhru Bostonu nad Vancouverem (5:1) čtyřmi body (1+3) a vyhoupl se na hranici 400 asistencí v NHL. Řádil i jeho parťák Pavel Zacha s jedním gólem a dvěma nahrávkami. Bruins se i díky Čechům odrazili po dvou vysokých porážkách. „Potřebovali jsme na to odpovědět. To je to, co dobré týmy dělají,“ prohlásil po utkání kapitán Brad Marchand.