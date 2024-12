Druhý Francouz? Litvínovský vousáč má potenciál na NHL, tvrdí jeho kouč

Z extraligy si do reprezentace dovezl neprůstřelnost čítající téměř 144 minut. Šimon Zajíček se v litvínovském brankovišti stává postrachem kanonýrů, naposledy vynuloval borce Komety a Třince. Teď však vystoupal o (minimálně) jeden schod výš, s národním týmem vycestoval na Švýcarské hry a v sobotu od 18 hodin ve Fribourgu bude čelit domácímu souboru. Ten má po čtvrteční porážce 1:4 se Švédy co napravovat, stříbrní hoši z květnové Prahy chystají ofenzivní manévry. „Byl bych rád, kdybych nulu udržel co nejdéle. To by bylo super,“ usměje se 23letý gólman s výrazným potenciálem. Pro iSport.cz jej poodhaluje Zdeněk Orct.