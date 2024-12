Nerozvinuté sny. Čeští obránci, kteří se v NHL (ještě) nedokázali prosadit

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Mohli být těmi, kdo navážou na vynikající historii českých obránců v NHL. Jen se na cestě za nehynoucí zámořskou slávou někde zadrhli a pevné pozice mezi nejlepšími se nedočkali. Stále jsou z nich vynikající obránci, jen jste zkrátka čekali víc. Deník Sport sestavil žebříček šesti krajanů ze zadních linií, kteří od roku 2010 prošli draftem, ale na špičku hokejového ledovce (v některých případech prozatím) nedosáhli.

Jakub Zbořil 27 let

Pardubice

Draft: 13. místo (Boston)

Zápasy v NHL: 76 I když si k pozlátku čichl, pořád jde vzhledem k pozici ve výběru nadaných teenagerů o největší české zklamání posledních let. Boston na něj v roce 2015 „vyplýtval“ první z celkových tří po sobě jdoucích voleb, později bral z 37. příčky mnohem úspěšnějšího beka Brandona Carla. Zbořila sežral tlak i vážně poranění vazů v koleni, míval psychické potíže. O NHL se hlásil ještě letos na kempu Devils, přes brněnskou stavbu to pak vzal do Pardubic, kde měl v jedenácti zápasech pět bodů.

Dominik Mašín 28 let

Kärpät

Draft: 35. místo (Tampa)

Zápasy v NHL: 0 Při větší špetce fantazie mohl být dvojnásobným vítězem Stanley Cupu a mít v kapse smlouvu na stovky milionů dolarů. Je v tom tradiční háček, tedy možná spíš hák. Mašín totiž na farmě prohrál klíčový souboj o hlavní tým Lightning s Erikem Černákem. Zatímco slovenský obr a typologicky dost podobný zadák se proboural k famózním vyhlídkám, Čech nestihl ani jeden start. Umění spolehlivosti krátce servíroval Spartě, které by se měl vrátit po odbočce do finského Kärpätu.

David Musil 31 let

Pardubice

Draft: 31. místo (Edmonton)

Zápasy v NHL: 4 Rodák z Calgary zakotvil na druhé straně rivality z Alberty. V Edmontonu znali už tátu Františka, který za Oilers dovršil bohatou zámořskou dráhu, jíž předcházela emigrace. Syn se dočkal draftu v době, kdy NHL začala plně odbočovat směrem k subtilnějším a technicky lépe vybaveným bekům. Hřmotná postava nedohnala rezervy v bruslení, proto nakonec jen čtyři zářezy, při nichž Musil paradoxně zapsal dvě asistence. Zlato našel v Třinci, nynější hokejový domov v Dynamu.

Libor Hájek 26 let

Pardubice

Draft: 37. místo (Tampa)

Zápasy v NHL: 110 Jeden z mála českých obránců nedávné minulosti, jimž aspoň trochu vyšla změna kurzu poté, co se octli v nepohodlné kolébce. V Tampě neměl NHL ani na dosah, klub ho ostatně už po dvou letech netrpělivě vyměnil. U Rangers se Hájek do sestavy dostal, byť 110 utkání za pět sezon dost dobře značí roli paběrkujícího náhradníka. „Chtěl jsem klidně do horšího týmu,“ přiznal dříve deníku Sport. V Pittsburghu už zkoušel štěstí marně, alespoň je v šestadvaceti letech mistrem světa.

Jan Košťálek 29 let

Vítkovice

Draft: 114. místo (Winnipeg)

Zápasy v NHL: 0 Popravdě nepatřil mezi totální výkvět. Když ale vidíte, co postupně předváděl na Spartě, v Pardubicích a teď za Vítkovice, těžko se ubránit myšlence, že nebýt tak velkým flegmatikem, mohl v zámoří zanechat významnější otisk. V extralize, která se kvalitativně zvedá, si pořád udržuje průměr půl bodu na zápas, což je u obránce skvělý výkaz. Vynikající je i na přesilovce a do současného střihu NHL mohl zapadnout. Na farmě však neoslnil, v poslední sezoně klesl do ECHL.