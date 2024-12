Velká premiéra Dobeše. Gólman vynuloval Floridu! Trefil se Pastrňák

Český brankář Jakub Dobeš byl povolán do hlavního týmu Montrealu a je blízko k debutu v NHL • X / Canadiens Montréal

Památný večer pro českého gólmana. Jakub Dobeš prožil velkou premiéru v NHL s čistým kontem, když v brance Montrealu vychytal vítězství 4:0 nad úřadujícími šampiony z Floridy. David Pastrňák v dresu Bostonu se gólem podílel na výhře 4:0 nad Columbusem, proti kterému bodoval i Pavel Zacha. Trefil se i Ondřej Palát, ten však jen mírnil porážku New Jersey Devils, kteří padli 2:5 na hřišti Caroliny. Martin Nečas nebodoval už šest zápasů v řadě, v uplynulém zápase navíc schytal nepříjemný zásah do kolene.

Jakub Dobeš prožil snový debut v NHL. V brance Montrealu na ledě Floridy neinkasoval a nad úřadujícími vítězi Stanley Cupu vychytal vítězství 4:0. První nulu v prvním zápase v elitní soutěži si ostravský rodák vysloužil 33 zákroky.

Čisté konto při debutu si Dobeš připsal jako 25. brankář historie NHL a za svůj výkon byl vyhlášen největší hvězdou sobotního utkání. Dvěma góly k výhře Montrealu, jenž aktuálně ztrácí pět bodů na postup do play off, pomohl Kirby Dach.

David Pastrňák, který v předchozích čtyřech zápasech neskóroval, se prosadil ze sólového úniku. Český útočnk uspěl forhendovoou kličkou, kterou zvýšil ve 29. minutě na 3:0. Nejlepším hráčem byl zvolen gólman Jeremy Swayman, jenž zneškodnil všech osmnáct střel. Boston oplatil Columbusu den starou porážku 2:6.

Palát dal gól Carolině i v odvetě a dostal New Jersey ve 42. minutě do vedení 2:1. Domácí ale kontrovali za 51 sekund trefou Sebastiana Aha. Nerozhodný stav zlomil Jackson Blake a výhru Devils podrthl dvěma góly Jack Roslovic. Palát zakončil zápas se třemi zápornými body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.

Lukáše Dostála v brance Anaheimu překonal poprvé ve 25. minutě Noah Cates, který zakončil individuální průnik Bobbyho Brinka do odkryté branky. Ještě ve druhé třetině vyrovnal střelou z levého kruhu Troy Terry, jemuž přihrál Gudas. Rozhodující akce se zrodila ve 46. minutě, kdy Morgan Frost nahodil puk ze záporného úhlu do brankoviště a kotouč se odrazil od Dostála do sítě. Při risku Anaheimu bez gólmana zpečetil Joel Farabee výhru Flyers 3:1.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 21:39. Dach, 33:51. Dach, 37:19. J. Evans, 54:17. Caufield Sestavy Domácí: Knight (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Kulikov, A. Boqvist, Balinskis, Schmidt – Rodrigues, Barkov (C), Reinhart – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, J. Boqvist – Greer, Nosek, Samoskevich. Hosté: Dobeš (Montembeault) – Hutson, Matheson (A), Guhle, A. Carrier, Xhekaj, Savard – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, Dach, Laine – Josh Anderson, Dvorak, Gallagher (A) – Heineman, J. Evans, Armia. Rozhodčí McCauley, Markovic – MacPherson, McNamara Stadion Amerant Bank Arena, Sunrise Návštěva 19483 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:32. Byfield, 17:35. Foegele, 42:32. Jeannot, 63:19. Byfield Hosté: 09:43. K. Kapanen, 23:20. Nugent-Hopkins, 31:59. Arvidsson Sestavy Domácí: Kuemper (Rittich) – M. Anderson, Gavrikov, Edmundson, Clarke, Moverare, Spence, Burroughs – Turcotte, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Byfield, Jeannot – Fiala, Danault (A), Laferriere – A. Thomas, Helenius. Hosté: S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Stecher, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), Arvidsson – K. Kapanen, Henrique, C. Brown – J. Skinner, Janmark, Perry. Rozhodčí Rank, MacPhee – Apeerson, Marquis Stadion Crypto.com Arena, Los Angeles Návštěva 18145 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:38. Terry Hosté: 24:03. Cates, 45:57. Frost, 57:40. Farabee Sestavy Domácí: Dostál (Clang) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Zellweger, Helleson, Dumoulin – Terry, R. Strome (A), Vatrano – Leason, Leo Carlsson, Killorn (A) – Fabbri, McTavish, C. Gauthier – Harkins, Lundeström, R. Johnston. Hosté: Ersson (Kolosov) – Sanheim, York, Ristolainen, Seeler, Drysdale, Zamula – Konecny (A), Couturier (C), Laughton (A) – Brink, Cates, Foerster – Mičkov, Frost, Tippett – Hathaway, Poehling, Farabee. Rozhodčí Schlenker, Samuels-Thomas – Murchison, Hunt Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 16 472 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:03. Boeser, 28:36. Garland, 35:14. Boeser, 43:08. DeBrusk Hosté: 21:18. Beniers, 55:15. Schwartz, 58:48. Dunn, 59:11. Schwartz, 62:15. Dunn Sestavy Domácí: Demko (Lankinen) – Forbort, T. Myers, Soucy, Juulsen, Brännström, Desharnais – Boeser, J. Miller, DeBrusk – Garland, P. Suter, Höglander – Sherwood, Blueger, Heinen – Di Giuseppe, Sasson, Joshua. Hosté: Grubauer (Stezka) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Montour, R. Evans, Mahura – Kakko, Beniers, Schwartz – Bjorkstrand, Stephenson, Tolvanen – Gourde, Wright, McCann – Sprong, B. Tanev, Kartye. Rozhodčí Chmielewski, Beach – Mills, Gawryletz Stadion Rogers Arena, Vancouver Návštěva 18905 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:29. Brazeau, 26:29. M. Geekie, 28:18. Pastrňák, 46:06. Koepke Hosté: Sestavy Domácí: Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Carlo, Wotherspoon, Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), Zacha, M. Geekie – Coyle, E. Lindholm, Marchand (C) – Lysell, Frederic, Brazeau – McLaughlin, Kastelic, Koepke. Hosté: Tarasov (Merzļikins) – Fabbro, Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen, J. Johnson – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – Aston-Reese, Fantilli, J. van Riemsdyk – Olivier, Sillinger, K. Johnson – Kuraly (A), Pyyhtiä. Rozhodčí Lambert, Furlatt – Alphonso, Cormier Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:14. Tavares, 28:10. McMann Hosté: 04:46. Mangiapane, 08:54. Chychrun, 29:53. Dowd, 52:36. Wilson, 56:37. Ovečkin Sestavy Domácí: Matt Murray (Woll) – Timmins, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – W. Nylander, Holmberg, Knies – Marner (A), Tavares (A), Pacioretty – N. Robertson, Domi, McMann – Dewar, Kämpf, Lorentz. Hosté: L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun – Ovečkin (C), D. Strome, Protas – Wilson (A), Dubois, McMichael – Vrána, Lapierre, Mangiapane – T. Raddysh, Dowd, Duhaime. Rozhodčí Graham Skilliter, Peter MacDougall. Čároví: Tyson Baker, David Brisebois Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 19125 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:27. Kučerov, 18:11. McDonagh, 23:33. Point, 25:02. Cirelli, 28:08. Point, 54:12. Paul Hosté: 09:23. Panarin, 40:13. Trocheck Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Chaffee, Paul, Goncalves – Atkinson, Glendening, Girgensons. Hosté: Šesťorkin (29. Quick) – Fox (A), R. Lindgren, Borgen, K. Miller, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad, Kreider – Berard, Chytil, Cuylle – Vesey, Carrick, Edström. Rozhodčí Hebert, Syvret – Fournier, O´Quinn Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:30. Orlov, 41:56. Sebastian Aho, 50:43. Blake, 52:06. Roslovic, 56:38. Roslovic Hosté: 22:56. Cotter, 41:05. Palát Sestavy Domácí: Tokarski (Kočetkov) – Slavin, Burns, Orlov, Chatfield, T. Smith, S. Walker – Jarvis, Sebastian Aho, Roslovic – Svečnikov, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, Staal, W. Carrier – Robinson, Jost, Blake. Hosté: Allen (Markström) – Dillon, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Pesce – Palát, J. Hughes, Bratt – Meier, Hischier, Noesen – Cotter, Haula, Mercer – Tatar, Dowling, Bastian – Lazar. Rozhodčí Stadion Lenovo Center, Raleigh

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:46. Connor, 35:01. Scheifele, 49:47. Vilardi, 51:19. Ehlers Hosté: 10:40. Stützle, 24:03. Greig Sestavy Domácí: Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), C. Miller, Pionk, Heinola, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Ehlers, Naměstnikov, Perfetti – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Iafallo, Kupari, M. Barron. Hosté: Sögaard (Meriläinen) – Jensen, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Bernard-Docker, Kleven – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Norris, Reinhardt – Greig, Pinto, Cousins – Gaudette, Ostapchuk, Gregor. Rozhodčí Dunning, Hebert – Johnson, Daisy Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 14 734 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:47. Pageau, 25:39. Duclair, 28:39. Anders Lee, 29:39. Cizikas, 54:43. Cizikas, 59:38. Anders Lee Hosté: 16:03. Bunting, 33:49. Acciari, 39:57. Rakell Sestavy Domácí: Sorokin (Högberg) – Dobson, Romanov, Pulock, Pelech, Mayfield, George – Pageau, Barzal, Anders Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Duclair – Holmström, Horvat (A), Cyplakov – Fasching, Cizikas, MacLean. Hosté: Jarry (Nedeljkovic) – Letang (A), P. Joseph, Grzelcyk, E. Karlsson, Shea, Graves – Rust, Crosby (C), Rakell – D. O'Connor, Malkin (A), Bunting – Tomasino, Glass, Beauvillier – Acciari, Lizotte, Nieto. Rozhodčí Sutherland, Sullivan – Berg, Kelly Stadion UBS Arena, New York Návštěva 17255 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:04. Celebrini Hosté: 04:40. Huberdeau, 26:50. Backlund, 59:59. Huberdeau Sestavy Domácí: Askarov (Georgijev) – Thrun, Ceci, Ferraro (A), Liljegren, Muchamadullin, Rutta – Kostin, Granlund, Toffoli (A) – Zetterlund, Celebrini, W. Smith – Goodrow (A), Wennberg, Kunin – Grundström, Dellandrea, Sturm. Hosté: Wolf (Vladař) – Bahl, Andersson (A), Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau (A), Kadri, Pospíšil – Šarangovič, Zary, Pelletier – Coleman, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Rooney, Duehr. Rozhodčí Lee, Hiff – Knorr, Mahon Stadion SAP Center, San Jose Návštěva 17 435 diváků