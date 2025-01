NHL ONLINE: Chytil zářil, trefil se dvakrát. V akci Boston i Carolina

Nejslavnější hokejová liga světa nabízí v neděli ve 21:00 SEČ souboj mezi Chicagem a New York Rangers, kde Filip Chytil může narazit na Petra Mrázka mezi třemi tyčemi. V noci jsou naplánovány další čtyři duely, a to všechny s českou účastí. David Pastrňák vyzývá Islanders, Radko Gudas hraje s Tampou. Do akce jde i David Kämpf. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na webu iSport.cz.