Pastrňákův dvougólový večer. Ale po porážce 4:6 zkritizoval i sám sebe

Matthew Knies srazil Bruins do kolen prvním hattrickem kariéry, jeho celková bilance v zápase byla 3+2. Mitch Marner za Maple Leafs skóroval jednou a připsal si čtyři gólové nahrávky. Kapitán Auston Matthews šel do akce poté, co vynechal šest utkání kvůli zranění. Vrátil se jako král.

K vítězství přispěl závěrečnou trefou a dvěma asistencemi. Jako by ani neměl herní výpadek. Z duelu vyšel s hodnocením +5, stihl pět střel na bránu a jeden hit. „Cítil jsem se dobře a spoluhráči mi to hodně usnadnili. Chemie tam naskočila okamžitě. Odmakali jsme si to společně, dobře jsme nacházeli jeden druhého,“ lebedil si.

V závěru utkání se vydal do sprinterského souboje o odražený puk s Pastrňákem . Po závaru před brankou Leafs vyrazili za pukem, který zlehka vyhodil z pásma Marner podél mantinelu. Matthews nebruslí tak lehce jako jeho soupeř ve sprintu. Ale pokořil ho. Ke kotouči měl blíž, skočil šipku a hokejkou ho posunul do opuštěné klece Bruins.

Pastrňák svou první trefou obstaral vyrovnání na 3:3, zhruba minutu před závodem v short tracku s Matthewsem snižoval na 5:4. Šlo o 65. zápas v kariéře, kdy vstřelil víc než jeden gól. Od jeho premiérové sezony 2014/15 sehráli víc takových utkání jen Alexander Ovečkin (92) a Matthews (78). Ke spokojenosti však měl Pasta hodně daleko. Kritizoval i sám sebe.

„Bavíme se o tom, že potřebujeme držet puk daleko od naší branky, jenže jsme měli problém ho vůbec dostat z pásma. Oni dobře forčekovali, naši obránci to měli složité a útočníci včetně mě neodvedli dostatečně dobrou práci v tom, abychom jim pomohli. To jsou za mě dvě zásadní věci. Proto vyhráli,“ popsal.

Proti nezkonsolidované bostonské defenzivě si Matthewsova letka místy dělala, co chtěla. Scotiabank Arena Center se otřásala vlnou euforie. Maple Leafs zvítězili počtvrté z posledních pěti zápasů a znovu odskočili Floridě v čele Atlantické divize.

„Věděli jsme, že to bude tvrdý, hodně fyzický duel. Všichni jsme se drželi toho, co jsme měli dělat, i když to nakonec trvalo skoro celých šedesát minut,“ vracel se Matthews. „Chvílemi jsem si připadal jako v play off,“ usmíval se třígólový střelec Knies, jehož vyhlásili první hvězdou večera. „Hrálo se nahoru a dolů, velmi tvrdě. Soupeř si zaslouží uznání, sehráli to dobře, mají silný tým. My jsme ale dokázali líp využívat šance.“

Ještě před Matthewsovým návratem torontský kouč Craig Berube zdůrazňoval, že americký centr týmu dodá nejen střeleckou hrozbu, ale že ho může zásadně pozdvihnout v nasazení i v důrazu, opěvoval jeho celoplošné pojetí. „S Austonem jsme si museli počkat, až bude zcela zdravý – a když ho máme zpátky, budeme se ho snažit využívat co nejlíp,“ pravil trenér.

„Byl skvělý. Vyhrával souboje i klíčová buly, předváděl úžasné kousky. Jsme moc rádi, že je číslo 34 zpátky,“ dodal Marner. Matthews je zpátky. S ním Toronto zase vypadalo jako tým, který může dosáhnout velkých věcí.