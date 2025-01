Napětí u Canucks: Tahouni se nesnáší, klub chce jednu z hvězd vyměnit

Hlavní tváře týmu jsou v nejlepších letech. Kapitán a držitel Norrisovy trofeje pro nejlepšího beka Quinn Hughes má 25 let. Zmíněný Elias Pettersson 26 let. Brock Boeser s Filipem Hronkem 27 let. Brankář Thatcher Demko 29 let. Před sezonou Canucks získali 28letého Jakea DeBruska.

Je tedy pochopitelné, že vedení touží po úspěchu.

Celý plán se ale zhroutil jako domeček z karet. Útočná esa, na kterých společně s Hughesem a Demkem měl stát celý tým, se nenávidí. Potvrdili to i Bruce Boudreau či Brad Richardson. Prvně jmenovaný trénoval Vancouver v letech 2021 až 2023.

„Věděl jsem, že mají mezi sebou problém už v době, než jsem tam přišel. Jen teď jsem myslel, že už je všechno vyřešené,“ prohlásil Boudreau v prosinci pro rádio TSN. „Cokoliv podobného se v šatně stane, je pak na trenérovi, aby to řešil. Vím, že je jednoduché všechno hodit na trenéra, ale tak to je. Je na něm, aby poznal hráče, potažmo šatnu. A pokud je něco špatně, aby si hráče svolal a promluvili si všichni dotyční a vyřešili to.“

Richardson hájil barvy Vancouveru v 17 zápasech v sezoně 2021/22. Sdílel tedy jednu šatnu jak s Petterssonem, tak i J.T. Millerem. Dohromady v NHL odehrál 869 zápasů. V podcastu Missin Curfew, který vedou bývalí hráči NHL Shane O’Brien a Scottie Upshall, sdílel historku.

„Dovolte mi říct jednu věc. Budu k vám upřímný, ale naprosto upřímný. Byl jsem v šatně s těmito kluky. Miluju J.T., miluju ho, je to ******** zvíře. Ale dokonce i já jsem mu řekl: ‚Hej, jsi opravdu, ale opravdu moc tvrdý na toho kluka. Jsi na něho extrémně náročný. Vím, že mu říkáš přesně to, co si myslím i já. Ale on je dítě, které si to nepřebírá po dobrém. S tímto přístupem ho ztratíš, pokud v tom budeš pokračovat.‘ J.T. je borec, ale není pochyby o tom, že je tam napětí. Neříkám, že musíte mít rádi každého spoluhráče v týmu. To ani nejde a často to i pomáhá. Ale garantuju vám, že tady je to už za hranou. Uvidíme, co se stane.“

20. listopadu uplynulého roku Vancouver vydal oficiální prohlášení, že J.T. Miller si dává pauzu od hokeje. Jako důvod uvedl osobní důvody. Dodnes se přesnější vysvětlení nikdo nedozvěděl. Ani ti nejzainteresovanější insideři ligy. I proto se spekuluje, zda se to netýkalo napjaté situace mezi ním a Petterssonem.

V době absence jednatřicetiletého útočníka pak výrazně vzrostly výkony švédského útočníka, který je za ně jinak kritizován. V dosavadním ročníku totiž nasbíral pouze 28 bodů ve 34 zápasech. Ovšem v 10 utkáních, kdy týmu chyběl Miller, jich Pettersson zapsal hned 15 (2+13).

Oslnivé výkony tento ročník nepřevádí ani Miller. Ve 28 zápasech zapsal 25 bodů (6+19). V posledních 21 duelech vstřelil pouze dva góly, oba do prázdné branky.

Od Vánoc vinou zdravotních problémů nehraje Pettersson. Canucks od té doby odehráli 4 utkání a porazili pouze Seattle 4:3 po nájezdech.

Téma rezonuje napříč celou ligou. Není divu. Pettersson v dosavadní kariéře nasbíral 440 bodů ve 441 zápasech. S gáží 11,6 milionu na sezonu je nejštědřeji placeným hráčem Vancouveru. Miller ve Vancouveru doposud zavládl 427 bodů ve 392 utkáních. Oba jsou považování za centry do prvních útoků. Cenné zboží.

V sobotu Elliotte Friedman, nejrespektovanější insider v rámci NHL, potvrdil, že Vancouver sonduje trh. Naslouchá nabídkám za obě hvězdy. Požadavkem Canucks je, aby součástí protihodnoty byl centr.

Z celé situace lze vyčíst, že vedení Vancouveru toho má dost. Cítí, že vztahy mezi Millerem a Petterssonem se už nezlepší. Chtějí tuto situaci vyřešit. Proto se snaží alespoň jednoho z nich vyměnit. Čas mají do 7. března, kdy v NHL proběhne uzávěrka přestupů. Jinak se další příležitost naskytne až v létě.

Většina fanoušků kanadského týmu si přeje, aby tým upřednostnil setrvání Petterssona. Dává to smysl. Jednak z toho důvodu, že je o 5 let mladší. Určitě věří, že bez Millera v týmu dokáže Švéd opět podávat elitní výkony, jako tomu bylo při poslední absenci amerického hokejisty mezi listopadem a prosincem.