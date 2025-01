Chytil hvězdou, štempl na výhru dal zadkem. Hrozí přesto výměna?

Mnozí je považovali za jedny z největších favoritů na zisk Stanley Cupu, místo dominance se New York Rangers krčí u dna tabulky. Naději na světlejší zítřky přinesla nedělní výhra 6:2 na ledě Chicaga. Celek z nejlidnatějšího města USA zvítězil podruhé z posledních tří pokusů a nepřipustil další šňůru porážek. Zářil útočník Filip Chytil. Dal vítězný i poslední, dosti kuriózní, gól, zaslouženě byl první hvězdou zápasu. „Zase byl dobrý,“ ocenil pětadvacetiletého Čecha trenér Peter Laviolette.

Nejprve vyslal nechytatelný laser z pravého kruhu. V závěrečné třetině pak příkladně bojoval před brankou a po zásahu brankáře Arvida Soderbloma se puk od jeho pozadí odrazil do sítě. Filip Chytil byl v tu chvíli nejspíš sám překvapený. „Ten je můj,“ zvedl nesměle ruku nad hlavu.

I díky příspěvku českého útočníka se Rangers znovu nadechli po hrozivé bilanci ze závěru minulého roku. „Jeho lajna byla opravdu dobrá. Měla velmi pozitivní vliv na hru. Odehrál vážně dobrý zápas,“ chválil po utkání trenér Laviolette.

Superlativa na konto českého útočníka byla plně zasloužená. Chytil obstaral vítěznou branku a necelých 12 minut před koncem dodal týmu klid, když zvýšil rozdíl na čtyřbrankový. Sám zažil šestý vícególový večer kariéry. Naposledy se mu podobný kousek povedl v říjnu proti Montrealu.

„Znal jsem ho už dřív, hrávali jsme proti sobě, takže jsem věděl, že je extrémně šikovný a rychlý. Je fajn být na stejné straně jako on. Když připravuje akce, můžu se jenom uvolnit a koukat,“ komentoval výkon spoluhráče obránce Will Borgen. Chytila zažil jako soka v dresu Buffala a Seattlu. Z něj zamířil do Rangers v prosinci v rámci výměny za Kaapa Kakka.

Víří spekulace o výměně

Zatímco Borgen jistí jejich akce zezadu, český centr vytvořil nebezpečnou formaci s Willem Cuyllem a Brettem Berardem, který na křídle nahradil vyrejdovaného Kakka. Společně naskočili do pátého zápasu v řadě. V prvním ještě vyšli bodově naprázdno, pak už se ovšem urodilo. Chytil skóroval čtyřikrát za poslední čtyři mače, k tomu přidal jednu asistenci. Čtyři body bral i Berard.

„Ta lajna hraje dobře. Berard je trochu jiný typ hráče než Kakko. Je mladší, přinesl tam rychlost, přinesl nadšení a houževnatost. Můžou být opravdu dobří,“ hodnotil před pár dny trenér Rangers.

Z nově vytvořené souhry zatím klub z New Yorku vytřískal dvě výhry v novém roce. Chytil s Berardem nejprve rozhodli o výhře 2:1 nad Bostonem, pak museli kousat vysokou porážku 4:7 s Washingtonem. Další pozitivní signál přišel na ledě Chicaga, přispěl k němu i Chytilův zadek.

Díky němu vylepšil odchovanec Zlína svoji sezonní bilanci na deset branek a sedm asistencí. V klubovém bodování je osmý a po vleklých zdravotních problémech vypadá, že je naplno zpátky. Přesto kolem něj víří spekulace o možné výměně.

Rangers jsou ve Východní konferenci až třetí od konce, vedení dalo jasně najevo, že nikdo nemá místo jisté. Pocítil to už bývalý kapitán Jacob Trouba, jenž zamířil do Anaheimu, a zmiňovaný Kakko. Mezi fanoušky i zámořskými experty se v posledních dnech objevují i náznaky, že další na řadě by mohl být právě mladý Čech. Jeho jméno se skloňuje v souvislosti s trejdem za J. T. Millera z Vancouveru.