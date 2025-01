NHL INSIDER s Krejčím: Marchand a Pasta se občas štěkají. Kunc k Bruins?

Po pár týdnech je tu opět další díl pořadu NHL INSIDER s Davidem Krejčím. S legendou Bostonu Bruins je rozhodně co rozebírat, protože David Pastrňák se postupně rozjíždí, dostává se do ráže. Na druhou stranu, klub se stále ocitá ve složité pozici nejistého play off a teprve o víkendu utnul sérii šesti porážek. Fanoušci Bruins jsou netrpěliví, při jednom z utkání žádali vyhazov generálního manažera Sweeneyho. A jeden z novinářů dokonce vypustil informaci o údajných sporech mezi Pastou a Bradem Marchandem.

V otevřené verzi NHL INSIDERu se dozvíte Krejčího názor na Pastrňákův herní vzestup a znovu připomene, kolik toho v Bostonu český útočník nosí na bedrech. Šampion Stanley Cupu rovněž zajímavě vypráví o rozdílech v odpoledních a večerních zápasech, ve výrazně rozdílné přípravě na ně. Měl radši dřívější nebo večerní bitvy v NHL a z jakých důvodů?

V prémiové části INSIDERu se dozvíte Krejčího názor na zmíněný spor mezi Pastrňákem a Marchandem, jeho detailní zkušenosti z doby, kdy měl oba hráče před sebou v kabině a jak to tedy z jeho pohledu mezi nimi je. A jak to všeobecně v NHL chodí ve chvíli, kdy se týmu nedaří. A zda je lepší si věci nahlas vyříkat, anebo spíš mlčet.

Dojde i na rozbor práce GM Bruins, muže, kterého by řada fanoušků nejraději viděla vyhozeného. A jak vůbec vypadá budoucnost Bruins, s čímž souvisí i eventuální výměna Pastrňáka v případě, že se věci v klubu nepohnou v příštích letech správným směrem?

David Krejčí se zamýšlí také nad obměnou kádru a přichází se zajímavým tipem na posílení. Má za to, že by se Bruins někam do třetí formace náramně hodil olomoucký útočník a hvězda posledních extraligových týdnů Michal Kunc. Proč zrovna on a jakou by mohl mít u Bruins roli v týmu?

Rovněž rozebírá bronzové dvacítky a zaobírá se aktuální budoucností Eduarda Šalého: dal by ho už nyní do sestavy Seattle Kraken? A jak vidí Jakuba Štancla nebo Petra Sikoru?