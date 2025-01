NHL ONLINE: Velký obrat Bostonu! Pastrňák zapsal další dva body (1+1)

V zámoří v pondělí slaví Den Martina Luthera Kinga a program NHL se tak rozjel už večer evropského času. Boston zvládl domácí duel proti San Jose, pořádně se ale nadřel. Dva body za gól a asistenci si při výhře 6:3 připsal David Pastrňák, jednu přihrávku zapsal také Pavel Zacha. Ivan Ivan hájí barvy Colorada v duelu proti Minnesotě s Davidem Jiříčkem v sestavě. V noci se Tomáš Hertl za Las Vegas pouští do bitvy se St. Louis, za které startuje Radek Faksa. Petr Mrázek by měl hájit branku Chicaga v duelu s Martinem Nečasem bojujícím za Carolinu. Chytat by mohl také gólman Utahu Karel Vejmelka proti Winnipegu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.