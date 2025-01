Panthers velebí Gudase: V sestřizích vždy běží, jak někoho trefil, ale...

Spencer Knight v brance Floridy vynuloval Ducks. Ti svůj nejdelší trip v sezoně zakončili třetí porážkou v řadě a celkově pátou ze šesti zastávek za týmy z Východní konference. Z celého turné vytěžili tři body. Takže nic moc. „Byly to vyrovnané zápasy a je jen škoda, že jsme nedokázali skórovat,“ shrnul Radko Gudas po závěrečné porážce s Panthers 0:3.

Trip začal 9. ledna v St. Louis. Hráči Anaheimu během něj v polovině ze šesti utkání ani jednou nepřekonali soupeřova brankáře. Spencer Knight je týmovou dvojkou. Pokryl 34 střel a dopomohl si k pátému shutoutu kariéry. „Někdy se cítíte dobře a někdy ne. Není to ale o tom, jak se cítíte. Musíte se ukázat,“ řekl druhý gólman Floridy.

V zápase si připsal i asistenci, na konci se pokoušel trefit opuštěnou branku. Minul. „Zkusil jsem to. Ale nahrávku taky beru. Dejte nějaké body ostatním klukům,“ dodal. Knightův protějšek John Gibson měl 42 zákroků. Postupně ho překonali Jesper Boqvist, Anton Lundell, a Gustav Forsling do opuštěné branky šest sekund před koncem.

„Myslím, že v prvních dvou třetinách to byl tuhý boj. Nám se nedaří dávat góly. Kluci se dostávají do šancí, měli jsme opět několik brejků. Potom (na začátku třetí části) zvýšili na 2:0. Jsou týmem, který vyhrál Stanley Cup. Stavějí na defenzivní síle. Drželi puky venku mimo své pásmo, takže ve třetí třetině jsme se moc neprosadili,“ povídal kouč Ducks Greg Cronin.

„Bylo to psychicky náročné, ale kluci bojovali až do konce. Musíme zapracovat na některých věcech, dávat taky víc gólů,“ přidal se kapitán mužstva Gudas. V Panthers strávil tři sezony, než 1. července 2023 podepsal jako volný hráč tříletou smlouvu s Ducks.

V Sunrise působil tři sezony, za Panthers sehrál 203 utkání základní části, dalších 37 zápasů v play off. V ročníku 2022/23 došel s týmem Floridy do finále Stanley Cupu. U jeho triumfu v minulé sezoně už nebyl. Přesto ho stále velebí, mluví o něm s uznáním a chválou.

„Bezvadný chlapík. Jeden z nejlepších spoluhráčů, jaké jsem kdy měl. Skvělý lídr i člověk. Opravdu jsem si užil dobu strávenou vedle něj,“ řekl před sobotním duelem útočník Sam Bennett. Kouč Paul Maurice zmiňoval Gudase po velkém vítězství Panthers, o Řezníkovi mluvil i tentokrát. „Gudas byl velká osobnost, ale také technicky mnohem lepší hráč, než je o něm obecně známo,“ připomněl s úsměvem.

Podle něj se Gudasovi nedostalo v tomto směru uznání, jaké by si zasloužil. „V highlightech jen vždycky běželo, jak někoho trefil u mantinelu, nebo jak se raduje před gólmanem soupeře po postupu v play off. Takhle ho většina lidí vidí,“ připomněl Maurice situaci po vítězném gólu v pátém utkání předloňské série druhého kola proti Torontu.

Gudas na Floridě vzkvétal, nasál vítěznou mentalitu a poznal, co obnáší správná týmová kultura. K ní se teď snaží přispívat v Anaheimu, kde před sezonou dostal kapitánské céčko. „Všechno, co dělá, dělá nadoraz. Jde příkladem. Jak se připravuje, jak trénuje. Asi by nebyl v lize, kdyby hrál jen pozičně,“ připomněl jeho bývalý kouč.

Střetů s Gudasem se soupeři obávají a snaží se jim vyhýbat. Pokud to jde, vyberou si raději jinou stranu nebo přibrzdí, což nedávno předvedl i Connor McDavid. Pozor na českého vousáče si dávali i bývalí spoluhráči z Floridy.

„Anaheim se vydal správným směrem. Mají vysoko draftované mladé kluky, kteří jsou ohromně šikovní. Gudas jim ukazuje ty správné věci v přístupu, intenzitu, s jakou je potřeba všechno dělat na vysoké úrovni. Dokázal to u nás, dělá to teď u Ducks. Myslím, že se ubírají správným směrem,“ pravil Paul Maurice.

Panthers většinu zápasu postrádali svého nejproduktivnějšího hráče Sama Reinharta (27+24). V 16. minutě dostal ještě za bezbrankového stavu trest do konce utkání za faul kolenem na Isaca Lundeströma. „Dotklo se to všech součástí naší hry. Chodí na oslabení, hraje proti nejlepším hráčům soupeře, má z týmu nejvíc bodů, řídí přesilovky, pracuje na střídačce. Když se daří, povzbuzuje, když ne, nadává. Moc nám chyběl,“ vracel se trenér Panthers.

Jeho tým střetnutí s Anaheimem zvládl, v příštím střetnutí si to oba týmy rozdají znovu. Už v úterý na ledě Ducks.